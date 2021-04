L’incident aurait eu lieu au Parkdale Secondary College dans une banlieue balnéaire de Melbourne, en Australie, la semaine dernière, mais a été rapporté pour la première fois par le Sunday Herald dimanche.

Le document rapportait que le travailleur des services à la jeunesse de Kingston faisait une présentation sur «Privilège, pronoms et« intersectionnalité »» aux étudiants de 11e année mercredi dernier. Dans le cadre de la présentation, la travailleuse anonyme a dit aux adolescents qui se considéraient comme « Masculin, » « blanc » et « Christian » de se lever et de les réprimander d’être la classe aisée, en les étiquetant «Oppresseurs».

Les étudiants ont apparemment été surpris par la diatribe identitaire, disant au Herald qu’ils se sentaient « honteux » et « choqué » par le spectacle. L’un d’eux a dit que les étudiants étaient réticents à affronter le récit de peur d’être étiquetés «Homophobe» par le travailleur, qui aurait également défendu les droits LGBTQI +.

Les parents des enfants n’ont pas non plus apprécié la méthode d’enseignement et l’ordre du jour auquel elle était attachée, un parent disant au journal qu’il croyait l’école. «N’est pas l’endroit idéal pour endoctriner les enfants avec des idées qui sèment la discorde», qui privilégient la couleur de la peau au caractère.

Suite à l’indignation, le directeur de l’école a condamné l’incident, exprimant son « déception » avec la façon dont la leçon a été menée. Il a cependant signalé que l’école connaissait le contenu de la présentation, notant que l’administration « discuté » avec l’orateur son contenu et la livraison, mais a affirmé que l’école était restée dans l’ignorance du nom et de la honte interactive.

Le tollé a rapidement débordé au-delà des murs de l’école, et a vu le maire de Kingston, une ville à laquelle appartient la banlieue, s’excuser pour l’incident, et promettre un « Enquête à ce sujet de toute urgence. »

Une école primaire de Califorina a été secouée par un scandale en janvier après qu’il a été signalé que les jeunes enfants ont été chargés de creat «Cartes d’identité» et on leur a dit qu’ils vivent dans un « Blanc, classe moyenne, cisgenre, instruit, valide, chrétien, anglophone » culture dominante où «Ceux qui ont des privilèges ont du pouvoir sur les autres.»

Plus récemment, une école de Virginie a été critiquée après qu’un enseignant a été filmé en train de réprimander un élève pour avoir refusé de reconnaître les différences raciales.

