Les résidents du Grand Manchester pourront contacter leur « bobby » local car chaque personne se voit attribuer un officier nommé après qu’un rapport accablant a révélé que la force n’avait pas enregistré des milliers de crimes.

Ian Hopkins a démissionné de son poste de chef de la police le mois dernier après qu’un rapport accablant de l’Inspection de la gendarmerie et des services d’incendie et de sauvetage de Sa Majesté (HMICFRS) a révélé que GMP n’avait pas enregistré plus de 80000 crimes en l’espace d’un an.

Lors d’une conférence de presse virtuelle lundi, le maire du Grand Manchester, Andy Burnham, a déclaré que les résultats « ébranlaient la confiance du public » et ont défini des mesures pour répondre aux préoccupations.

Il a déclaré que le recrutement dans la nouvelle unité centralisée d’enregistrement des crimes a été intensifié et que les agents de première ligne et le personnel recevront une formation supplémentaire sur l’enregistrement des crimes et le soutien aux victimes.

Une ligne d’assistance mise en place pour toute personne souhaitant se plaindre d’un crime précédemment signalé à GMP a déjà reçu plus de 200 appels.

« A partir d’aujourd’hui, chaque habitant du Grand Manchester aura un agent de police local et un agent de soutien communautaire (PCSO) nommé et joignable », a déclaré M. Burnham.

«Il est important pour moi de préciser qu’il ne s’agit pas d’un système de signalement des délits.

«Le public devrait continuer d’appeler le 999 pour les urgences, 101 et utiliser les systèmes de signalement de la criminalité en ligne de la manière habituelle.

« Néanmoins, il s’agit d’une amélioration significative de l’offre de police de quartier de GMP. Il permettra au public de suivre les préoccupations soulevées ou de signaler des problèmes plus généraux affectant la zone locale.

«Cela aidera les agents à mieux comprendre les préoccupations des résidents, à améliorer la confiance du public dans le maintien de l’ordre et, selon nous, à réduire les risques identifiés par le HMIC de crimes non signalés et de victimes sans soutien.

« Je reconnais que cela créera une pression supplémentaire sur les officiers et c’est pourquoi nous leur devons, en retour, de continuer à investir dans le soutien de première ligne. »

Les gens peuvent découvrir qui sont les agents via le site Web GMP ou ceux qui n’ont pas d’accès en ligne peuvent appeler le 101 et demander à un opérateur de leur envoyer un message.

M. Burnham propose une augmentation de 15 £ du précepte de la police pour le prochain exercice financier pour aider à payer des agents supplémentaires, ce qui signifie une augmentation annuelle de 15 £ pour les contribuables du conseil des propriétés de la bande D, ceux des propriétés de la bande B payant 11,66 £ de plus. .

Le maire a également annoncé que des conseillers externes avaient été sollicités pour répondre aux préoccupations concernant le système informatique iOps, qui a été en proie à des problèmes techniques et liés à l’absence d’enregistrement de la criminalité.

Le gendarme en chef par intérim Ian Pilling a déclaré: « Nous faisons bien des choses. Ce que je n’hésiterai pas, c’est notre enregistrement des crimes et, par conséquent, le service que nous rendons à certaines victimes n’est pas au niveau qu’il doit être et que c’est là que nous devons nous améliorer. «