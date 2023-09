Le maire américain s’excuse pour les propos insensibles d’un policier sur la mort d’un étudiant indien

Le maire de Seattle a exprimé son angoisse face à la mort d’un étudiant indien, quelques jours après qu’une image de la caméra corporelle d’un policier – plaisantant sur l’incident – soit devenue virale.

Dans les images de la caméra corporelle, l’officier Daniel Auderer a été entendu rire de l’accident mortel après que Jaahnavi Kandula ait été renversé par une voiture de police plus tôt cette année.

Le maire Bruce Harrel a présenté ses excuses à la communauté indienne pour les propos insensibles tenus par Daniel Auderer. « Les membres de la communauté indienne se sont réunis en raison des remarques malheureuses et insensibles qui, je crois, ont été faites. Nous veillons à ce que nos excuses en tant que responsables de la ville soient ressenties par votre communauté et votre famille, mes condoléances pour votre perte », a-t-il déclaré.

Le chef de la police de Seattle, Adrian Diaz, a également présenté ses condoléances pour le décès du jeune homme de 23 ans. « Nous sommes ici pour continuer à écouter. Nous avons eu ces commentaires insensibles, nous veillerons à ce que cela ne se produise jamais. Nous valorisons la vie humaine », a-t-il déclaré.

Une vingtaine de personnes – représentant la communauté indienne de la région – ont rencontré samedi le maire et le chef de la police de Seattle. Au cours de la réunion, le maire et le chef de la police ont réitéré leur engagement à créer un Seattle où « chaque voisin se sent en sécurité, entendu et respecté ».

Le gouvernement américain a assuré à l’Inde une enquête rapide et équitable sur la mort de Jaahnavi Kandula.

Les autorités sont passées à l’action après que le consulat indien ait soulevé la question et demandé des mesures contre les responsables de la mort de Jaahnavi Kandula ainsi que contre ceux entendus en train de plaisanter dans la vidéo.

Dans la vidéo, on peut entendre l’agent Daniel Auderer rire de l’accident mortel et affirme également qu’il n’était pas nécessaire d’ouvrir une enquête criminelle contre son collègue Kevin Dave, qui conduisait la voiture.

« Mais elle est morte… » entend-on dire l’officier avant de rire. « Non, c’est une personne ordinaire. Ouais, fais juste un chèque », entend-on, avant de rire à nouveau. « Onze mille dollars. De toute façon, elle avait 26 ans. Elle avait une valeur limitée. »

Les images ont été diffusées lundi – des mois après le meurtre de Mme Kandula – avec une brève déclaration indiquant qu’elles avaient été signalées par un employé du département de police de Seattle « dans le cours normal des affaires » qui a exprimé « son inquiétude quant à la nature des déclarations entendues » sur le vidéo.

Auderer avait été chargé de déterminer si Dave était sous influence et a conclu que non. Après avoir terminé son enquête, il parlait au chef du SPOG, Mike Solan, et les images de la caméra corporelle ont capturé l’audio de cet appel. Seul le côté Auderer de la conversation est audible.