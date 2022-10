Le maire aide maman et 3 enfants à s’échapper avant que le train ne heurte le véhicule

VIENNE, Ga. (AP) – Un maire de Géorgie a aidé une mère et ses trois enfants à s’échapper d’un véhicule utilitaire sport qui était bloqué sur une voie ferrée avec un train qui approchait rapidement.

Le maire de Vienne, Eddie Daniels, se rendait au travail samedi matin lorsqu’il a vu le SUV dans une position dangereuse.

“Je ne pouvais pas laisser ces bébés s’asseoir là et se faire massacrer par un train”, a déclaré Daniels à WALB-TV.

Il a d’abord aidé la mère à sortir, puis a vu trois enfants sur la banquette arrière – un enfant de 6 ans, un enfant de 3 ans et un enfant d’un an. Il a dit qu’il avait fait sortir les deux plus jeunes enfants et qu’il aidait l’enfant de 6 ans lorsque le train a heurté le véhicule.

Daniels a déclaré qu’il se souvenait d’avoir été pris entre le train et le SUV, mais qu’il avait quand même réussi à faire sortir le dernier enfant. Le véhicule accidenté a atterri à quelques mètres de l’endroit où il avait été touché.

Daniels a une cheville cassée et huit points de suture sur la tête. Il a dit qu’il était reconnaissant que la famille soit en vie.

Le maire du second mandat a également déclaré qu’il n’aurait jamais imaginé que cela se produise dans la ville de 4 000 habitants du centre-sud de la Géorgie.

« Je suis ici juste en train de faire le travail de Dieu. C’est ce que nous sommes censés faire », a déclaré Daniels. « Et ils m’ont dit que j’étais un héros. J’ai dit que je ne me sens pas comme un héros, j’ai juste l’impression de faire ce que je suis censé faire, ce que les gens m’ont élu pour faire.

The Associated Press