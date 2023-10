Le maire de Jackson, dans le Mississippi, a imputé jeudi à un échec de communication une enquête bâclée qui a empêché une femme d’apprendre que son fils disparu avait été tué par une voiture de police et enterré dans le champ d’un pauvre.

Le maire Chokwe Antar Lumumba a fait ses premiers commentaires publics sur l’affaire dans son discours annuel sur l’état de la ville, admettant des erreurs et promettant des changements, mais affirmant également qu’il n’y avait aucune indication d’inconduite de la police ou d’« intention malveillante » contre le mort, Dexter Wade, ou sa famille.

“Il est tragique de perdre son enfant. Il est tragique de subir les conséquences de devoir enterrer son enfant avant de mourir. Mais pour ajouter l’insulte à ce traumatisme, il est encore plus difficile de ne pas avoir la possibilité d’avoir un enterrement approprié pour son enfant. votre enfant”, a déclaré Lumumba. “Et c’est pour cela que nous regrettons une circonstance à laquelle la famille de M. Wade a dû faire face.”

La mort de Wade, a ajouté Lumumba, “était honnêtement un accident malheureux et tragique”.

Les détails de l’affaire, rapportés pour la première fois par NBC News mercredi, ont déclenché une réaction de choc et de colère dans la ville et dans tout le pays. La police n’a pas encore commenté cette information. Une porte-parole de la ville a tenté d’expliquer dans un bref communiqué mercredi soir pourquoi la mère de Wade n’a été informée qu’en août de la mort de son fils cinq mois plus tôt. Même après le discours de Lumumba, on ne sait toujours pas exactement ce qui n’a pas fonctionné.

Wade, 37 ans, a été heurté et tué par une voiture de police conduite par un officier de Jackson en congé juste avant 20 heures le 5 mars, moins d’une heure après avoir quitté la maison où il vivait avec sa mère et sa sœur à environ un mile de là. L’enquêteur du coroner n’a pas trouvé de pièce d’identité sur son corps, mais a vu son nom sur un flacon de médicaments sur ordonnance dans sa poche, selon les archives. L’établissement médical prescripteur a donné à l’enquêteur du coroner le nom de la mère de Wade et un numéro de téléphone.

Les problèmes policiers du Mississippi

Après avoir confirmé l’identification de Wade grâce à ses empreintes digitales, l’enquêteur du coroner a déclaré dans ses notes qu’il avait partagé l’information avec les enquêteurs sur les accidents afin qu’ils puissent informer la famille. L’enquêteur du coroner a déclaré qu’il avait demandé à plusieurs reprises à la police des mises à jour sur les efforts de notification, mais qu’il n’en avait reçu aucune. Le 14 juillet, après que le corps de Wade soit resté non réclamé à la morgue du comté pendant plus de quatre mois, il a été enterré dans la tombe d’un pauvre à la ferme pénitentiaire du comté de Hinds.

Bettersten Wade est réconfortée par sa sœur alors qu’elle se rend sur la tombe de son fils. Ashleigh Coleman pour NBC News

La mère de Wade, Bettersten Wade, ne savait rien de tout cela. Elle a signalé la disparition de son fils au département de police de Jackson le 14 mars et a passé les mois suivants à demander des mises à jour aux enquêteurs sur les personnes disparues, à mener sa propre recherche dans son quartier et à publier des appels désespérés sur Facebook.

Elle n’a reçu aucune nouvelle avant le 24 août, lorsqu’un policier lui a rendu visite et lui a dit que Dexter avait été tué par une voiture de police la nuit où il avait quitté son domicile. Un enquêteur du coroner du comté de Hinds lui a dit plus tard où Dexter avait été enterré. Bettersten a dû payer 250 $ pour récupérer son corps. En octobre, elle a finalement pu visiter sa tombe, marquée du simple numéro 672. Elle essaie maintenant de trouver l’argent nécessaire pour l’exhumer et le transférer dans une tombe appropriée.

Lumumba, qui a commencé son discours par une minute de silence pour Dexter, a déclaré que les erreurs ont commencé lorsque le prestataire médical a donné un numéro de téléphone à sa famille qui “n’était pas exact ou n’était pas un bon numéro à utiliser”. Cela signifiait que la police “n’était pas en mesure d’établir le contact”, a expliqué Lumumba.

La ville n’a pas répondu aux questions sur ce numéro de téléphone. Le numéro de téléphone de Bettersten indiqué sur le rapport du coroner était exact, a-t-elle déclaré.

Dans son discours, Lumumba a ajouté : “L’échec, c’est qu’en fin de compte, il y a eu un manque de communication avec la division des personnes disparues, le bureau du coroner et les enquêtes sur les accidents.”

Bettersten Wade près de l’autoroute où une voiture de police a mortellement écrasé son fils, Dexter Wade, près de Jackson, Mississippi. Ashleigh Coleman pour NBC News

Bettersten Wade a déclaré qu’elle appréciait le geste de sympathie de Lumumba et sa reconnaissance de ses erreurs. Mais le discours n’est pas allé assez loin dans l’explication des échecs, a-t-elle déclaré.

“Tu vas me dire que tu vas juste me contacter par téléphone pour me dire que mon fils est mort ?” dit-elle. ” Qu’est-il arrivé à quelqu’un qui a frappé à la porte pour m’annoncer la mort de mon fils ? Êtes-vous en train de me dire que vous ne me l’avez pas tous dit tout le temps parce que vous n’aviez pas le bon numéro de téléphone ? J’ai payé cher une erreur lorsque vous auriez tous pu venir à ma porte. »

Elle a également déclaré qu’elle voulait savoir pourquoi les enquêteurs sur les personnes disparues ne se sont apparemment pas rendus à la morgue du comté, où le corps de Dexter gisait pendant des mois après que son identité ait été confirmée. Et elle a dit qu’elle était étonnée que l’unité des personnes disparues et l’unité d’enquête sur les accidents n’aient fait le lien qu’en août.

Il n’est pas clair si d’autres réponses viendront. Jeudi, Lumumba a seulement déclaré qu'”il est important que nous tirions les leçons des circonstances, que nous identifiions les moyens d’améliorer la communication”.

Ben Crump, un avocat spécialisé dans les droits civiques, a déclaré jeudi dans un communiqué envoyé par courrier électronique qu’il représentait Bettersten Wade.

“Nous n’aurons pas de repos jusqu’à ce que toute la vérité soit révélée et que les responsables de cette injustice soient tenus pour responsables”, a déclaré Crump.

Il n’a pas indiqué quel type de poursuites judiciaires ils envisageaient d’entreprendre.