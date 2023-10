L’adjoint au maire de Jérusalem a exigé une « preuve de vie » pour les plus de 200 otages qui auraient été enlevés en Israël par des militants du Hamas et d’autres assurances avant que l’aide humanitaire promise par le président Biden ou tout autre gouvernement n’arrive à Gaza pour les Palestiniens.

« La première chose dont nous avons besoin est une preuve de vie. Nous n’avons rien eu », a déclaré Fleur Hassan-Nahoum, maire adjointe de Jérusalem, à Fox News Digital. « La Croix-Rouge n’a pas pu les voir. L’ONU n’a même pas parlé des otages. Ce qui arrive à nos otages, ce sont des bébés de trois et cinq mois et leurs mères, des mères de trois enfants. , des jeunes femmes violées en série, défilées dans la rue, une vieille dame atteinte de démence en fauteuil roulant, des gens la ridiculisant dans la rue et la maltraitant. Qui sont ces gens et pourquoi ?

« C’est quelque chose que je pense que nous ne pouvons pas abandonner concernant les otages », a-t-elle déclaré, s’exprimant depuis Israël via Zoom. « Nous devons exiger, si vous voulez une aide humanitaire, nous le comprenons. Mais nous avons besoin que nos otages soient une priorité pour tous les gouvernements et pour notre gouvernement. Et tout type d’aide humanitaire doit être conditionné à l’assurance que nos otages, en particulier les blessés, bénéficieront au moins d’un traitement médical. Et nous n’avons eu aucune assurance de quoi que ce soit.

Le président Biden a annoncé mercredi que les États-Unis fourniraient 100 millions de dollars d’aide humanitaire au peuple palestinien à Gaza et en Cisjordanie.

« Je suis tout à fait favorable à l’aide humanitaire, mais le problème est que les dirigeants de Cisjordanie sont corrompus. Ils volent donc leur peuple. Ils versent également aux terroristes une pension viagère pour chaque Juif qu’ils tuent », a déclaré Hassan-Nahoum à Fox News. Numérique. « Et c’est pourquoi aux États-Unis, vous avez adopté le Taylor Force Act après qu’un homme appelé Taylor Force, qui a essentiellement été tué, assassiné par des terroristes palestiniens et dont les assassins ont reçu une pension à vie. Et le gouvernement américain a adopté une loi qui les oblige à Je ne donnerais pas d’argent aux Palestiniens jusqu’à ce que la politique de rémunération pour meurtre soit annulée, ce qui n’a jamais été le cas. Et je comprends donc que le président Biden fait cela d’un bon point. »

« Il est tout simplement très difficile d’obtenir des responsabilités décentes de la part des dirigeants palestiniens », a-t-elle déclaré. « La chose la plus minimale que je demanderais, c’est de garantir que l’argent ne soit pas versé à un système éducatif. Leur système éducatif enseigne essentiellement la haine et comment tuer des Juifs, et les fonds de l’Autorité palestinienne, qu’ils reçoivent du monde entier, servent à financer le système éducatif. » Des pensions aux personnes qui tuent des Juifs, incitant ainsi les gens à tuer des Juifs. Et plus vous tuez, plus la pension est élevée. Et c’est donc ma crainte. «

« Et tant que nous pouvons garantir, ou que les États-Unis peuvent garantir, par le biais de leurs différentes organisations à but non lucratif ici sur le terrain, que l’argent sera réellement destiné à l’aide humanitaire, alors je suis en faveur », a-t-elle déclaré. « Mais très peu de gens peuvent réellement nous donner ces garanties. »

Quant au système éducatif en Palestine et aux inquiétudes de l’Occident concernant l’accueil des réfugiés gazaouis qui leur ont appris à haïr les Juifs, Hassan-Nahoum a ajouté : « L’ironie est que l’ONU, à travers ses écoles financées par la communauté internationale, enseigne en réalité cela. programme sur la haine. Donc, vous savez, c’est intéressant. Donc vous – nous comprenons qu’ils reçoivent de l’argent pour enseigner la haine et puis, bien sûr, personne ne veut les accueillir comme réfugiés. Mais pourquoi leur donnez-vous cet argent pour commencer ?

David Satterfield, nouvellement nommé envoyé spécial des États-Unis pour les questions humanitaires au Moyen-Orient, a rencontré jeudi des responsables israéliens et égyptiens « pour développer les mécanismes exacts permettant de mettre en œuvre le cadre » que le secrétaire d’État Antony Blinken a négocié lundi avec Israël concernant la livraison de l’aide humanitaire. et que Biden « a cimenté hier lorsqu’il a réussi à obtenir des engagements à la fois d’Israël et de l’Égypte », a déclaré aux journalistes le porte-parole du département d’État, Matthew Miller.

Lors d’une conférence de presse, Miller a refusé d’entrer dans les détails des négociations tout en admettant Les Israéliens « ont de très sérieuses inquiétudes quant au détournement de l’aide humanitaire » et à la possibilité qu’elle soit « détournée vers le Hamas ». Il a également déclaré : « il est important que les civils innocents de Gaza qui n’ont pas déclenché ce conflit aient accès à la nourriture, à l’eau et aux médicaments ».

« Notre travail pour obtenir la libération des otages continue d’être une priorité absolue », a également déclaré Miller jeudi. « Et bien sûr, nos messages aux autres pays hostiles à Israël ainsi qu’aux autres pays et entités hostiles à Israël restent clairs : n’entrez pas dans ce conflit. »

Hassan-Nahoum a expliqué que même si elle et son mari ont déménagé en Israël en 2001 et y ont vécu plusieurs conflits, dont environ cinq guerres à Gaza, une deuxième guerre du Liban et une Intifada avec des kamikazes dans les bus, dans les cafés ou les lieux publics, elle n’a jamais vu auparavant le niveau de « barbarie » ou de « comportement similaire à celui de l’EI » observé lorsque les militants du Hamas ont massacré plus de 1 300 civils, dont au moins 32 citoyens américains, et en ont enlevé au moins 203 autres, dont une trentaine d’enfants et 20 personnes âgées, le 7 octobre.

« C’est ce qui s’est passé en Afghanistan, dans certaines régions d’Afrique… avec Boko Haram, le groupe terroriste. Cela ne s’est jamais produit sur le territoire israélien, ce type de barbarie et de cruauté. Et en fait, c’est le pire massacre jamais commis contre des Juifs. personnes depuis l’Holocauste », a déclaré Hassan-Nahoum. « Nous avons eu une guerre du Kippour il y a 50 ans, qui était aussi une guerre qui a laissé Israël inconscient, c’était une surprise. Mais c’était surtout le cas et il y a eu beaucoup de victimes. Il y avait trop de victimes, mais c’était des combattants. Vous savez. , dans une guerre, vous vous attendez à des pertes parmi les combattants. Vous ne vous attendez pas à ce que des bébés de cinq mois soient décapités et que des bébés de cinq mois soient kidnappés. Vous ne voyez pas cela. Qui fait ça ?

« C’est donc une sorte de choc et de traumatisme auquel nous sommes continuellement confrontés », a-t-elle déclaré. « Et c’est une sorte de traumatisme permanent parce que tant que les otages ne seront pas rapatriés chez eux, nous n’aurons pas de paix, pas entre nous, et nous ne pourrons pas être dans un endroit où nous pouvons même commencer à vivre ». commencez à guérir.

Hassan-Nahoum, qui a quatre enfants adolescents et plus âgés, a déclaré qu’elle leur avait conseillé d’éviter d’aller au cinéma ou de sortir la nuit en raison des inquiétudes suscitées par les cellules terroristes musulmanes en Israël – mais a souligné que pour la plupart, elle pensait que les Arabes israéliens eux aussi sont « complètement dégoûtés par le massacre et par ce qui a été fait ».

« Même en Israël, malheureusement, nous avons des cellules dormantes du Hamas et des groupes radicaux, des militants et des groupes des Frères musulmans. Nous craignons donc que certains de ces terroristes soient restés ici et aient réussi à échapper à l’armée et se cachent quelque part. Et « C’est effrayant. À Jérusalem même, nous craignions que les éléments radicaux de Jérusalem-Est et honnêtement, la plupart des habitants de Jérusalem-Est soient des gens épris de paix et avec qui nous travaillons ensemble », a-t-elle déclaré.

« Il y a des gens bien ici, mais malheureusement, il y a des radicaux, des radicalisés et des génocidaires, vous savez, des terroristes et des gens qui n’acceptent pas du tout le droit d’Israël à exister, qui sont, vous savez, qui soutiennent le des méchants », a poursuivi Hassan-Nahoum. « Ces gens, vous tuez un bébé, vous vous faites kidnapper un bébé, vous décapitez un bébé, vous êtes une mauvaise personne. C’est aussi simple que ça. Pas de mais, pas d’excuses. Et donc je pense que la plupart des gens à qui j’ai parlé de la communauté arabe s’est montrée totalement empathique et sympathique. »

L’adjoint au maire a également adressé un message sévère à la presse mondiale après que de nombreux médias aient accepté sans détour les affirmations des autorités palestiniennes selon lesquelles une frappe israélienne aurait touché un hôpital de Gaza, tuant des centaines de personnes. Les services de renseignement israéliens et même américains ont par la suite affirmé qu’en réalité l’explosion de l’hôpital avait été provoquée par des ratés de tir d’une roquette djihadiste islamique.

« Je pense que la presse a une responsabilité particulière ici, et c’est qu’elle doit vraiment comprendre que le Hamas n’est pas exactement une source médiatique fiable », a-t-elle déclaré. « Pourquoi la presse prend-elle pour argent comptant une déclaration du Hamas alors qu’elle affirme qu’en même temps elle n’a pas tué de civils ? Nous savons ce qu’ils ont fait. Nous connaissons le massacre qu’ils ont commis… Il existe d’énormes menaces antisémites partout dans le monde. Les Juifs deviennent vulnérables [to] attaque lorsque vous publiez une déclaration non corroborée d’un groupe terroriste.

Comme les États-Unis lors du 11 septembre, elle a déclaré qu’Israël était attaqué par les mêmes « fondamentalistes djihadistes qui veulent ramener le monde 500 ans en arrière ».