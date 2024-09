Maire Adams a déclaré samedi qu’il soutenait une « bonne révision saine » de Commissaire de police Edward Cabanaprès avoir déclaré qu’il avait pleinement confiance dans le chef de la police dans le cadre d’une enquête fédérale l’impliquant ainsi que d’autres conseillers clés de l’administration.

Plusieurs élus locaux ont appelé à la démission de Caban depuis que les fédéraux ont perquisitionné son domicile jeudi, saisissant son téléphone portable et d’autres appareils électroniques, mais Adams a déclaré qu’il restait à ses côtés.

« Je suis favorable à un examen sain et approfondi, et tous les membres de mon administration connaissent mes règles », a déclaré Adams aux journalistes près de 44e rue et 5e avenue à Manhattan en 2024 Défilé de la fête du travail a donné le coup d’envoi.

« Tout le monde doit suivre les règles et c’est sur cela que nous devons nous concentrer, je crois. Je suis en faveur d’une procédure régulière et d’un examen complet », a-t-il déclaré.

L’un des critiques de Caban, le conseiller municipal du Queens Bob Holden, un démocrate conservateur et pro-police, a déclaré que l’apparition d’une corruption généralisée dans le Police de New York Cela signifie qu’il devrait démissionner.

« Même l’apparence d’une irrégularité jette une ombre sur l’intégrité de notre service de police », a déclaré Holden dans un communiqué. « L’ampleur de ce problème est trop importante, elle cause beaucoup trop de distractions, et pour le bien du service et de la ville, le commissaire de police devrait démissionner. »

Posée un vendredi soir apparition sur PIX11 s’il avait pleinement confiance en Caban, le maire répondait : « Oui, j’en ai pleinement confiance. »

Le maire a souligné les réalisations de Caban et a déclaré qu’il « pouvait continuer à faire son travail ».

« En tant que commissaire, maire ou chancelier de cette ville, il faut être prêt à faire face à toutes les éventualités qui pourraient survenir. Cela fait partie du travail », a déclaré le maire.

Lincoln Restler, un membre progressiste du Conseil représentant le nord de Brooklyn, a également déclaré que Caban devrait être démis de ses fonctions.

« Le commissaire de police Edward Caban doit partir », a déclaré Restler sur les réseaux sociaux. « Le NYPD travaille en étroite collaboration avec le FBI toute la journée pour assurer la sécurité des New-Yorkais et leur chef ne peut pas faire son travail s’il est une cible du FBI. »

L’activité intense du FBI a commencé tôt mercredi, lorsque des agents fouillé les maisons de la première adjointe au maire Sheena Wright, de son partenaire, le chancelier du département de l’éducation David Banks, du maire adjoint à la sécurité publique Phil Banks, de leur jeune frère Terence Banks et du conseiller de la mairie Tim Pearson, saisissant leurs appareils électroniques.

Des sources ont déclaré au Daily News que le frère jumeau de Caban, James Caban, avait également son maison recherchée et des appareils électroniques confisqués par les autorités fédérales au cours de la même période où les hauts fonctionnaires de l’administration étaient présents.

Ancien officier du NYPD, James Caban travaille comme consultant pour assurer la sécurité des lieux de vie nocturne de la ville.

Son rôle professionnel est scruté dans le cadre de l’enquête fédérale, et les enquêteurs cherchent spécifiquement à savoir s’il a « vendu » la protection policière à des établissements de vie nocturne, selon deux sources proches du dossier.

Les fédéraux ont également saisi des appareils appartenant au chef d’état-major de Caban et à certains commandants de commissariat à Manhattan.

Aucune des personnes visées par les perquisitions et les saisies n’a été accusée d’actes répréhensibles.