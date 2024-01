Le maire Adams dévoile un budget de 109 milliards de dollars à New York avec moins de réductions

Malgré des projections financières plus optimistes, la ville est toujours confrontée à des déficits budgétaires prévus de 5 milliards de dollars en 2025 et 2026 et de 6 milliards de dollars en 2027. Andrew Rein, président de la Citizens Budget Commission, un groupe de surveillance budgétairement conservateur et non partisan, a déclaré que les déficits budgétaires sera probablement encore plus important en raison de l’expiration de l’aide fédérale, des programmes non financés et du coût des heures supplémentaires, et du fait que « des choix plus difficiles sont encore nécessaires pour éviter un bilan budgétaire ».

« Ce que nous devons faire, c’est nous concentrer sur les programmes qui ont un impact, puis les exécuter efficacement », a déclaré M. Rein.

La proposition de budget du maire est négociée avec le conseil municipal et, d’ici le 30 juin, il doit adopter un budget pour l’exercice commençant le 1er juillet. Les dirigeants du conseil se sont montrés de plus en plus conflictuels avec le maire, approuvant deux mesures de justice pénale auxquelles il s’était opposé en décembre. et annuler leur veto sur un plan de bons de logement en juillet – et sont susceptibles d’apporter leurs propres priorités budgétaires aux négociations.

Le budget de la ville n’a cessé de croître. Le budget préliminaire du maire en janvier dernier s’élevait à près de 103 milliards de dollars, soit environ 6 milliards de moins que sa proposition actuelle.

Justin Brannan, conseiller municipal de Brooklyn et président du comité des finances du conseil municipal, a déclaré aux journalistes que le conseil souhaitait rétablir certaines coupes budgétaires, notamment en rétablissant les services du dimanche dans les bibliothèques.