Une distance sociale de six pieds peut être la nouvelle norme entre les gens, mais un nouveau rapport de la Wildlife Conservation Society (WCS) indique que « si vous ne voulez pas déranger la faune, vous devez rester en retrait ». Le rapport, qui sera bientôt publié. publié dans la revue Nature Conservation, a examiné 38 ans de recherche sur l’effet des activités récréatives non consommatrices, telles que la randonnée, sur la faune pour tenter d’identifier le moment où les loisirs commencent à déclencher des changements comportementaux ou physiologiques chez les animaux.

Ils ont constaté que pour les échassiers et les oiseaux chanteurs, les distances seuils étaient généralement inférieures à 100 mètres (109 verges), alors que pour les faucons et les aigles, elles étaient supérieures à 400 mètres (437 verges). Les distances limites des mammifères variaient considérablement de 50 mètres (54 verges) pour les petits rongeurs à 1 000 mètres (1 093 verges) pour les grands ongulés comme l’orignal.

Les loisirs de plein air sont de plus en plus reconnus pour leurs effets négatifs potentiels sur les individus et les populations fauniques, mais les planificateurs et les gestionnaires des ressources naturelles estiment souvent qu’ils manquent de recommandations scientifiques solides pour éclairer la conception des infrastructures de loisirs et la gestion des activités de loisirs.

Cristina Mormorunni, directrice régionale du programme Rocky Mountain de WCS, a déclaré: «L’empreinte des loisirs augmente, en particulier pendant Covid, à la fois en ampleur et en durée. Maintenant, il est toute l’année et pénètre de plus en plus dans les terres sauvages.

«Nous travaillons dur pour élever ces réalités et engager l’industrie du plein air et le public et travailler en collaboration pour réduire nos impacts sur la faune et les espaces sauvages.»

Les auteurs n’ont pas trouvé de différence significative entre les distances seuils des différents groupes d’activités récréatives.

De plus, il y avait de grandes lacunes dans la littérature scientifique concernant plusieurs variables récréatives et groupes taxonomiques, y compris les amphibiens, les invertébrés et les reptiles.

Les résultats soulignent la nécessité de mener des études supplémentaires pour mesurer les effets sur le moment, le lieu et les types de loisirs qui réduisent leurs effets sur la faune.

Une compréhension plus approfondie de l’écologie des loisirs sera importante à la fois pour les amateurs de plein air et pour fournir de meilleures recommandations aux gestionnaires des ressources naturelles chargés de conserver la biodiversité tout en fournissant un accès humain aux terres publiques.

