Le Maine impose de nouvelles limites aux fournisseurs de marijuana médicale

PORTLAND, Maine (AP) – Le Maine a livré une surprise en octobre aux fournisseurs de marijuana médicale avec de nouvelles directives qui limitent la vente de marijuana pré-roulée et de concentrés liquides en les traitant comme du tabac.

Le Maine Office of Cannabis Policy a publié des directives le 7 octobre qui interdisent effectivement aux soignants de marijuana à des fins médicales sans vitrine de fournir ces produits, tandis que les dispensaires et les magasins de marijuana à des fins médicales doivent les traiter comme des produits du tabac avec une limite d’âge de 21 ans. Auparavant, ceux-ci pouvaient être offert aux personnes de 18 ans et plus avec une carte de marijuana médicale.

Les nouvelles directives ont provoqué un tollé parce que les produits pré-roulés et les concentrés liquides pour le vapotage sont parmi les produits de cannabis les plus populaires – et les plus rentables – vendus dans les magasins de loisirs médicaux et pour adultes.

Le sénateur démocrate Craig Hickman, coprésident du Comité des anciens combattants et des affaires juridiques de l’Assemblée législative, a accusé l’OCP du Maine de “pouvoir exagéré et de mauvaise foi”.

Un porte-parole du Département des services administratifs et financiers a déclaré que les conseils de l’OCP visaient à répondre aux questions soulevées à la fois par les fournisseurs de cannabis médical et les inscrits.

Les directives “décrivant la loi actuelle de l’État pour les inscrits et les titulaires de licence” visent à éliminer la confusion, a déclaré Sharon Huntley.

Mais Arleigh Kraus, qui cultive de la marijuana médicale et fabrique des produits pré-roll, a déclaré que la loi de l’État exige que les législateurs soient consultés sur les modifications des règles. Elle a également déclaré que cela n’avait aucun sens de traiter la marijuana comme du tabac et que les propriétaires de petites entreprises craignaient d’être pénalisés pour avoir enfreint les règles.

“C’est déroutant, c’est effrayant et c’est absurde”, a déclaré Kraus, qui est membre de la Maine Marijuana Commission, un groupe consultatif.

Les conseils ont été émis par le directeur du Maine OCP, Erik Gundersen, le dernier jour avant de partir pour lancer une entreprise de conseil en marijuana. Il a refusé de commenter et a renvoyé les questions à l’État.

Les directives s’appliquent aux magasins réglementés par les règles récréatives pour adultes ainsi qu’aux soignants de marijuana médicale.

Mais le changement n’aura pas d’impact sur les détaillants à usage récréatif pour adultes, car ils sont déjà autorisés pour le tabac et il y a déjà une limite d’âge de 21 ans pour les achats, a déclaré Brandon Pollock, PDG de Theory Wellness, qui exploite quatre emplacements de Kittery à Bangor.

Hickman a déclaré que les règles sont contraires à la volonté des habitants du Maine et il a exhorté l’OCP à retirer les nouvelles directives. Il a déclaré que les législateurs auraient dû avoir leur mot à dire.

Les soignants de la marijuana médicale sont confus quant aux conseils et craignent d’être arrêtés pour des violations, a déclaré Hickman.

“Laissez les soignants du cannabis médical passer l’hiver sans plus craindre et s’inquiéter de perdre leur chemise ou d’être condamnés à une amende et emprisonnés pour une conduite explicitement autorisée par la loi actuelle”, a-t-il écrit dans une lettre à l’agence d’État datée de mardi.

Le Maine a une industrie de la marijuana médicale robuste qui est antérieure à la légalisation de la marijuana à des fins récréatives.

Avant le début des ventes récréatives il y a deux ans, les fournisseurs de marijuana médicale avaient plus de 266 millions de dollars de revenus, ont déclaré des responsables.

___

Suivez David Sharp sur Twitter : @David_Sharp_AP

David Sharp, l’Associated Press