Le Maine connaît un automne « anormalement sec » et des inquiétudes accrues en matière d’incendies de forêt

3 novembre — L’État du Maine a connu jusqu’à présent une chute sèche et certaines parties de l’État devraient rester dans des conditions de sécheresse modérée jusqu’en novembre.

La National Oceanic and Atmospheric Administration a enregistré 3,61 pouces de précipitations dans la région de Portland de septembre à octobre de cette année, soit 5,41 pouces en dessous de la normale.

Environ 74 % du Maine était anormalement sec ou en proie à une sécheresse modérée à la fin du mois d’octobre – selon le système national intégré d’information sur la sécheresse de la NOAA – et une grande partie de la Nouvelle-Angleterre connaît des conditions similaires.

Le temps sec a entraîné davantage d’incendies de forêt tard dans la saison typique des incendies dans toute la région.

L’est du Maine est en proie à une sécheresse modérée, y compris les comtés de Washington et de Hancock et les parties orientales des comtés d’Aroostook, Piscataquis, Penobscot, Waldo, Knox et Lincoln, selon le US Drought Monitor.

La majeure partie du reste de l’État a été classée comme anormalement sèche pour cette période de l’année. Certaines parties de la pointe sud du comté de York connaissent également une sécheresse modérée ou grave.

Il s’agit de la 12e période de septembre à octobre la plus sèche jamais enregistrée à Portland, a déclaré Derek Schroeter, météorologue du National Weather Service basé à Gray. Portland n’a connu que 10 jours de précipitations au cours de cette période, soit le deuxième jour de pluie le moins enregistré sur une période de deux mois.

Les conditions sèches devraient se poursuivre jusqu’en novembre, la NOAA projetant des précipitations inférieures à la normale pour l’ensemble de l’État jusqu’au 11 novembre. L’est du Maine devrait continuer à connaître la sécheresse tout au long du mois.

« Cela indique qu’il y aura peu de soulagement dans les conditions sèches actuelles », a déclaré Schroeter.

Vendredi, tout le sud de la Nouvelle-Angleterre était soumis à un avertissement de drapeau rouge du NWS, un type d’avertissement en cas de préoccupations accrues en matière de conditions météorologiques d’incendie.

Dans le Massachusetts, l’intensification des conditions de sécheresse a entraîné une hausse de 1 200 % des incendies de forêt en octobre, a annoncé vendredi le département des services d’incendie de l’État.

Le manque de précipitations, combiné à des rafales de vent et à une abondance de feuilles sèches qui tombent pourraient également créer les conditions nécessaires aux incendies de forêt dans le Maine. Une grande partie du sud et de la côte du Maine présentait un risque élevé d’incendie au cours du week-end, et le reste de l’État avait un risque modéré, selon le rapport sur les risques d’incendie de forêt du Maine Forest Service.

« C’est un automne assez inhabituel, d’avoir ce genre d’activité d’incendie fin octobre, début novembre », a déclaré Kent Nelson, spécialiste des gardes forestiers au ministère de l’Agriculture, de la Conservation et des Forêts du Maine.

Nelson estime que les rangers ont répondu à environ 60 ou 70 incendies de forêt au cours des dernières semaines, soit plus que d’habitude à cette période de l’année.

Le Maine connaît en moyenne 650 incendies de forêt qui brûlent environ 550 acres par an, selon le Service forestier. Il n’y a eu qu’environ 400 incendies de forêt jusqu’à présent cette année, mais ce nombre pourrait augmenter à mesure que les conditions de sécheresse se poursuivent, a déclaré Nelson.

» Quatre-vingt-quinze pour cent de nos incendies sont d’origine humaine, ce qui signifie que, d’une manière ou d’une autre, ils peuvent être évités « , a déclaré Nelson.

Par exemple, en étant prudent lors des travaux de jardinage. Les tondeuses à gazon et les tracteurs peuvent déclencher des incendies s’ils heurtent des roches ou d’autres débris, a déclaré Nelson, et l’herbe et les feuilles sèches sont comme du petit bois pour les incendies de forêt.

« Utilisez la bonne machine pour le bon travail », a déclaré Nelson. « Une tondeuse à gazon n’est pas destinée à être utilisée pour tondre les broussailles dans les bois, c’est à cela que sert une débroussailleuse. »

Si vous campez, Nelson recommande de vérifier deux ou trois fois que les feux de camp sont éteints avant de quitter une zone pour vous assurer que le feu ne se propage pas.

« Il faut trois ou quatre fois mettre de l’eau dessus, remuer les charbons et attendre quelques minutes », a déclaré Nelson.

Le Service forestier recommande de nettoyer la végétation morte à 30 pieds des maisons et des camps – mais assurez-vous toujours d’obtenir un permis avant de brûler, a déclaré Nelson. Les permis sont disponibles gratuitement en ligne mais ne sont valables que lorsque le degré de risque d’incendie quotidien est faible ou modéré.

