Le Maine a enregistré le taux de participation électorale le plus élevé du pays en 2022. Cela se reproduira-t-il ?

3 novembre — Une longue file d’attente s’étendait d’un bout à l’autre de l’hôtel de ville de Portland le dernier jour du vote par correspondance en personne la semaine dernière.

À mi-chemin de la file, Chris Sessums attendait déjà depuis une demi-heure mais a déclaré que cela ne le dérangeait pas.

« Je suis vraiment excité de voir autant de personnes venir participer », a déclaré l’administrateur du collège, âgé de 58 ans. « Ça ne me dérange pas. Nous ne faisons ça que tous les quatre ans. »

Le Maine a toujours l’un des taux de participation électorale les plus élevés du pays et a même enregistré le taux de participation électorale le plus élevé du pays en 2022, lorsque 61,8 % de la population des citoyens en âge de voter ont voté. Le taux national cette année-là était de 46,8 %.

Participer au processus démocratique semble être ancré dans notre nature. Et les responsables des élections locales et de l’État du Maine s’attendent à une autre forte participation électorale mardi.

« Traditionnellement, le Maine est au premier rang du pays en termes de participation électorale, et j’espère que nous assisterons à une autre élection forte », a déclaré la secrétaire d’État du Maine, Shenna Bellows, citant le haut niveau d’intérêt pour le vote par correspondance.

À Portland et dans d’autres communautés, disent les responsables électoraux, cela peut signifier faire la queue ou gérer un trafic supplémentaire autour des lieux de vote. Mais ils affirment qu’ils sont prêts et n’ont rencontré aucun problème ou préoccupation majeur depuis le début du vote anticipé le mois dernier, malgré un fort intérêt dans tout l’État.

Le taux de participation électorale est généralement mesuré en pourcentage des citoyens en âge de voter, et le Maine se classe au premier rang ou presque parmi tous les États, selon la US Election Assistance Commission, une commission bipartite indépendante dont la mission est d’aider à améliorer l’administration des élections. Mais calculé sur la base du nombre d’électeurs actifs inscrits, le taux de participation du Maine en 2022 était encore plus élevé – à 73,3 %.

Les résultats de 2022 dans le Maine ont été en partie alimentés par une course aux enjeux élevés pour le poste de gouverneur mettant en vedette la gouverneure sortante Janet Mills et l’ancien gouverneur Paul LePage. Cette année, l’élection présidentielle entre Donald Trump et Kamala Harris est sans aucun doute le principal facteur qui pousse les gens aux urnes.

Mais les experts en élections affirment qu’il existe également des raisons récurrentes pour lesquelles le Maine figure parmi les États où le taux de participation électorale est le plus élevé. Ils incluent l’histoire du Maine en tant qu’État doté d’un contrôle local et de gouvernements municipaux forts, d’une population électorale un peu plus instruite qu’ailleurs et de lois électorales qui facilitent le vote des citoyens.

DES MILLIERS ONT VOTÉ ABSENT

La greffière municipale, Ashley Rand, a déclaré qu’il y avait des files d’attente pour voter à l’hôtel de ville la semaine dernière. Près de 37 % des électeurs inscrits à Portland avaient demandé à voter par correspondance ou voté en personne jeudi après-midi.

Rand s’attend également à de longues files d’attente le jour du scrutin et a déclaré que la ville demandait aux électeurs d’être patients dans leurs bureaux de vote.

« Nous avons ajouté plus de travailleurs électoraux à cette élection dans chaque bureau de vote que d’habitude, nous sommes donc prêts », a-t-elle déclaré.

Vendredi après-midi, 342 754 bulletins de vote par correspondance avaient déjà été retournés et acceptés dans tout l’État, dont 155 726 personnes qui ont voté en personne par anticipation. Cela représente environ un tiers des électeurs potentiels de l’État. Le Maine comptait environ 955 285 électeurs inscrits actifs en juin, le total le plus récent disponible auprès du bureau du secrétaire d’État.

L’intérêt pour le vote par correspondance cet automne a été le plus fort parmi les démocrates, ce qui suit une tendance établie lors des récents cycles électoraux. Parmi les bulletins de vote par correspondance demandés, 42 % l’ont été par des démocrates, 27 % par des républicains et 27 % par des électeurs non inscrits. Le reste des demandes proviennent d’électeurs tiers, notamment Green Independent, No Labels et Libertarian.

Il n’y a pas eu de problèmes majeurs avec les bulletins de vote par correspondance, mais il est trop tard pour compter sur le courrier pour livrer les bulletins de vote à temps. Il est conseillé aux électeurs absents qui n’ont pas encore rendu leur bulletin de vote de le faire en le déposant dans une boîte de dépôt ou de le remettre en main propre aux bureaux municipaux avant l’élection.

Les électeurs peuvent également utiliser le système de suivi en ligne de l’État pour voir si leur bulletin de vote a été reçu et accepté par leur greffier municipal. Les électeurs dont les bulletins de vote n’ont pas été retournés et acceptés par leur greffier municipal le jour du scrutin ont la possibilité de se rendre aux urnes et de demander que leur bulletin de vote par correspondance soit annulé et qu’un nouveau bulletin leur soit délivré.

POURQUOI LA PARTICIPATION DANS LE MAINE EST-ELLE SI ÉLEVÉE ?

Selon Bellows, le processus de redécoupage du Maine a créé des circonscriptions législatives compétitives, ce qui pourrait inciter les électeurs à sortir et à voter. « Les électeurs reconnaissent que leur vote compte vraiment et qu’il peut déterminer les résultats à tous les niveaux », a-t-elle déclaré.

Les experts électoraux soulignent également des facteurs remontant aux racines coloniales du Maine. Les autres États de la Nouvelle-Angleterre, le Vermont et le New Hampshire, ne sont pas loin derrière le Maine.

Colin Woodard, directeur du Nationhood Lab à l’Université Salve Regina et ancien rédacteur du Portland Press Herald/Maine Sunday Telegram, a déclaré que la place du Maine en tête de liste des États avec une participation électorale élevée n’est pas surprenante car la participation au gouvernement local fait partie de « l’ADN culturel » de la Nouvelle-Angleterre.

Cela remonte aux premiers colons puritains qui cherchaient à établir leurs communautés d’une manière différente de l’aristocratie qu’ils avaient laissée en Angleterre. Ils ont établi des gouvernements municipaux forts qui perdurent jusqu’à aujourd’hui. De nombreuses communautés du Maine fonctionnent toujours selon une forme de gouvernement de réunion municipale où les résidents prennent des décisions importantes en exposant leurs arguments et en levant la main.

« Aujourd’hui, si vous regardez le Maine et d’autres États de la Nouvelle-Angleterre, ils ont souvent un gouvernement autonome, des gouvernements municipaux très puissants et des comtés faibles en raison de l’importance d’une participation démocratique et immédiate à la politique », a déclaré Woodard, auteur de « American Nations », un livre sur le régionalisme aux États-Unis.

« C’est important depuis les années 1600 », a-t-il déclaré. « Vous rassemblez tout cela et cela crée une sorte de puissant élan participatif et civique selon lequel vous êtes censé être engagé dans la politique de votre ville et que le gouvernement est le véhicule par lequel les citoyens ont le pouvoir. »

Cette philosophie s’est traduite par des politiques qui ont facilité la participation des résidents aux élections, comme l’inscription des électeurs le jour même.

Et contrairement à d’autres États de la Nouvelle-Angleterre et à d’autres régions du pays, le Maine est tombé dans une dépression économique massive après la guerre civile qui a empêché de nouveaux colons de venir dans l’État lors des vagues d’immigration ultérieures, a déclaré Woodard. « Cela a permis de maintenir le vieux modèle de la Nouvelle-Angleterre » en place ici.

Michael McDonald, professeur de sciences politiques à l’Université de Floride, a déclaré que les États où le taux de participation électorale est aujourd’hui élevé ont tendance à être les États du champ de bataille qui intéressent les candidats et où les activités de campagne poussent les gens aux urnes.

Alors que le Maine dans son ensemble est un parti démocrate fiable, le 2e district du Congrès est un district dynamique qui suscite l’intérêt national et les dépenses de campagne et se traduit par une publicité à l’échelle de l’État. « Il est encore considéré dans une certaine mesure comme un État de champ de bataille, ce qui peut motiver les électeurs individuels », a déclaré McDonald.

En outre, les États comme le Maine qui proposent l’inscription des électeurs le jour même ont tendance à avoir un taux de participation de trois à quatre points de pourcentage plus élevé que les États qui ne le font pas, a déclaré McDonald.

LES ÉLECTEURS DU MAINE TROUVENT LE TEMPS

Que le Maine ait généralement un taux de participation élevé n’est pas surprenant pour Cheryl Pritchard, une résidente de Windham qui votait par correspondance aux bureaux municipaux jeudi.

« Je pense que les Mainers sont très consciencieux », a déclaré Pritchard, 69 ans. « Ce sont des travailleurs acharnés et il y a beaucoup de difficultés en cours. »

Républicaine, Pritchard a voté jeudi pour Harris, un démocrate, dans la course à la présidentielle. « Je ne vote pas toujours Républicain. Je vote pour la personne qui, selon moi, va le plus améliorer la législature ou le pays. »

Lydia Hill, une étudiante de 20 ans de Windham qui vote pour Trump, a déclaré qu’il était particulièrement important que les jeunes votent.

« Beaucoup de mes amis disent que (voter) demande trop de travail, mais je leur dis : ‘Non. C’est important. C’est votre droit' », a-t-elle déclaré après avoir récupéré un bulletin de vote par correspondance jeudi. « Je suis ravi de faire une différence. »

La greffière de la ville de Windham, Linda Morrell, a déclaré que la course à la présidentielle a été une grande attraction pour les gens qui votent cette année. Jeudi après-midi, environ 30 % des 15 000 électeurs inscrits de la ville avaient retourné leurs bulletins de vote par correspondance ou voté en personne. Le nombre de votes par correspondance a déjà dépassé le nombre final de 2020, et Morrell s’attend à une journée chargée mardi.

« Windham aime voter, donc nous avons généralement une bonne participation à chaque élection », a-t-elle déclaré.

La secrétaire municipale de South Portland, Jessica Hughes, a déclaré que sa ville s’attend également à une forte participation, en raison d’un mélange de problèmes locaux, étatiques et nationaux.

« Certaines personnes sont passionnées par les référendums, tant au niveau national que local », a-t-elle déclaré. « D’autres veulent que leur voix soit entendue lors de l’élection présidentielle. C’est un mélange de raisons (pour lesquelles les gens votent) mais c’est excitant de les voir tous se rendre aux urnes. »

Les électeurs qui faisaient la queue à l’hôtel de ville de Portland jeudi ont cité l’élection présidentielle et les élections locales comme principales raisons les ayant poussés à se rendre aux urnes.

Alyssa Ashby, 25 ans, s’apprêtait à voter pour la première fois. Elle a déclaré qu’elle souhaitait que les droits reproductifs des femmes et le droit à l’avortement soient préservés. Elle se soucie également des courses au conseil municipal.

« J’ai fait en sorte de trouver du temps cette année parce qu’il se passe trop de choses », a-t-elle déclaré.

