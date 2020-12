Il serait difficile d’identifier une compétition majeure aussi mal adaptée aux conditions pandémiques que le Main Event des World Series of Poker.

Dans une année typique, vous parlez de 7000 personnes entassées dans une salle de centre de congrès, assises presque coude à coude, se passant des jetons et des cartes, jouant pendant des heures et des heures chaque jour pendant près de deux semaines jusqu’à ce que quelqu’un gagne enfin. une somme d’argent qui change la vie.

« Je pense que nous avons réalisé presque immédiatement à la mi-mars que les tournois de poker en direct, qui sont une définition du rassemblement social, allaient être un défi », a déclaré Ty Stewart, directeur exécutif des World Series of Poker.

Mais un an sans couronner un champion du Main Event était presque impensable. Au-delà d’être le plus gros prix du poker, c’est un événement qui pénètre dans la culture américaine traditionnelle, que ce soit le personnage de Matt Damon dans le film « Rounders » de 1998 qui envisage de faire un heads-up avec Johnny Chan ou un comptable nommé Chris Moneymaker apparaissant en 2003 et battant tous les pros sur ESPN pour gagner 2,5 millions de dollars.

Depuis lors, des gens du monde entier viennent chaque été à Las Vegas, prêts à mettre 10000 $ pour leur tir dans le seul type de compétition où des pros du poker, des gens qui jouent à un jeu de quartier hebdomadaire ou des célébrités comme Tobey Maguire et Michael Phelps commencez avec la même chance de gagner.

«Je regarde ça comme, hé, la NBA a trouvé un moyen d’avoir un championnat, la NFL a trouvé un moyen d’avoir une saison. Même le football universitaire a finalement vu le jour », a déclaré Phil Hellmuth, ancien champion du Main Event et vainqueur d’un record de 15 bracelets WSOP, lors d’une interview téléphonique cette semaine. «Je détesterais donc voir une planche des World Series où il n’y avait pas de champion en 2020.»

Avec quelques modifications majeures du format, un champion sera couronné cette année après tout. À partir de dimanche, les WSOP ont construit un modèle hybride pour le tournoi où les joueurs joueront en ligne pendant deux jours prévus jusqu’à ce que le champ soit réduit à neuf pour la table finale. À ce stade, les joueurs restants se rassembleront à Rio le 28 décembre, passeront par un processus de test COVID-19 et joueront en personne dans un environnement de type bulle jusqu’à ce qu’il n’en reste plus qu’une.

Le même processus est déjà en cours en Europe, où la phase en ligne est terminée et la table finale débutera mardi en République tchèque. Les deux gagnants joueront ensuite en heads-up à Las Vegas le 30 décembre pour le titre de champion du monde et 1 million de dollars supplémentaires.

La réaction au format, a déclaré Stewart, a été «initialement mitigée mais maintenant elle devient positive» parce que les joueurs de renom comprennent finalement à quel point il est important pour la croissance du sport de rester dans la vue du public. Et comme les années passées, ESPN couvrira le tournoi en mettant l’accent sur la table finale et le match de championnat en heads-up tout en montrant également quelques mains clés de la partie en ligne dans un format e-sport.

« Nous avons senti qu’il était de notre responsabilité de ne pas avoir d’astérisque en 2020 dans l’histoire des World Series of Poker », a déclaré Stewart. «Je pense que les gens comprennent cela et les joueurs applaudissent le fait que nous soyons engagés sur le long terme et nous essayons de fournir des opportunités et de l’intérêt pour le jeu et le Main Event est vraiment le seul événement qui crée un intérêt national et international. «

Il ne sera pas clair avant le début du tournoi combien de joueurs se sont réellement inscrits cette année. Stewart a déclaré qu’il y avait 674 entrées du côté international. Très probablement, ce sera une fraction des 8 569 qui ont joué l’année dernière.

Cela s’explique en partie par le fait que pour pouvoir participer au Main Event cette année, vous devez être physiquement situé dans le New Jersey ou le Nevada en raison des réglementations nationales sur les jeux en ligne. La plate-forme numérique, a déclaré Stewart, est équipée d’un logiciel de géolocalisation qui garantit que les joueurs sont connectés à un téléphone ou à un ordinateur à l’intérieur de ces frontières.

« Nous nous attendons à ce que certains joueurs soient assis dans des parkings, des hôtels ou chez eux pour la première fois, et cela en fait un Main Event tout à fait unique », a-t-il déclaré.

Cela change également la nature de la compétition. Pour quelqu’un comme Hellmuth, qui a des gains de carrière de plus de 15 millions de dollars dans les tournois WSOP seulement, l’expérience de la capacité de lire les adversaires peut être un assez gros avantage dans les dernières étapes d’un long événement. Il a déclaré qu’avant 2020, il n’avait pas joué au poker en ligne depuis cinq ans, mais qu’il avait développé ces derniers mois une meilleure idée du moment où les adversaires relancent ou poussent all-in.

« Je pense que les mêmes principes s’appliquent toujours, mais j’aime bien quand il reste 50, 60 joueurs dans un tournoi et que les gens deviennent nerveux et fatigués », a-t-il déclaré. « C’est la fin d’une journée. et j’espère que je peux voir ce qu’ils font plus clairement alors qu’en ligne il y a un peu plus de capes. Ils peuvent masquer leur visage, masquer leur nervosité.

D’une certaine manière, c’est en quelque sorte un moment de boucle pour le poker, qui a toujours dû évoluer pour grandir. Lors des premiers WSOP en 1970, où Jack Binion a invité sept des meilleurs joueurs au casino Horseshoe, le gagnant a été déterminé par un vote des joueurs après une série de jeux d’argent. Ce n’est qu’en 1982 que le Main Event a dépassé les 100 participants. Le premier prix d’un million de dollars remonte à 1991, et la première fois que les téléspectateurs ont vu les cartes via la «caméra de poche», c’était en 2002.

La victoire de Moneymaker a suscité un vif intérêt pour le jeu dans le monde entier, le rendant plus accessible aux personnes qui n’étaient pas des joueurs professionnels et lançant des innovations (suivies de réglementations) sur la façon dont les gens pouvaient jouer en ligne pour de l’argent.

Maintenant, à cause du COVID-19, nous aurons un champion de la Série mondiale où la majeure partie du tournoi a été jouée virtuellement.

« Ce que nous faisons, c’est juste terminer (nos saisons) comme les autres ligues sportives et je pense que ce sera un champion légitime », a déclaré Hellmuth. «Vous regardez ce qui s’est passé en NBA, ils ont eu leur tournoi dans une bulle et c’était un peu comme ce qui se passait dans le reste du monde. Nous avons maintenant notre tournoi avec deux jours de poker en ligne et plus de gens passent plus de temps en ligne pendant la pandémie. Alors j’adore ça et je pense que c’est bon pour le poker. »