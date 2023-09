Le maillot Werder Brême de Hummel bat le record de ventes depuis 10 ans

La marque danoise de vêtements de sport « hummel » a révélé des nouvelles intéressantes concernant le Werder Brême, équipe de Bundesliga. Selon l’entreprise, le maillot domicile 2023/24 de Brême est devenu le maillot le plus vendu du club au cours de la dernière décennie. Hummel vient tout juste de signer un contrat de six ans pour produire les maillots de Brême plus tôt cet été. La marque s’était déjà associée au club allemand entre 1976 et 1978.

« Nous sommes incroyablement fiers de la réponse extrêmement positive que nous avons reçue pour le nouveau maillot », a déclaré Allan Vad Nielsen, PDG de Hummel, dans un récent communiqué de presse. « Vivre l’enthousiasme des fans dévoués du club a été vraiment fantastique, et nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur retour dans ce club incroyable. »

« Comme pour tout nouveau partenariat avec un club, il y a toujours un peu d’impatience avant le lancement du premier maillot », a poursuivi Vad Nielsen. « Cependant, il ne fait aucun doute que les fans aiment le maillot autant que nous. Le fait qu’il soit devenu le maillot le plus vendu au cours des 10 dernières années n’est pas seulement la cerise sur le gâteau, mais aussi une manière fantastique de lancer notre collaboration avec l’un des clubs de football les plus célèbres d’Allemagne.

Les maillots Domicile Brême sont actuellement épuisés

Le design par Hummel du kit Bremen actuel s’inspire des racines danoises de la marque. Les maillots domicile 2023/24 ressemblent étonnamment à celui du Danemark lors de la Coupe du monde 1986 au Mexique. Les couleurs de base, cependant, passent du rouge danois au vert que porte généralement Brême.

La demande pour le nouveau maillot Hummel/Brême a été vraiment remarquable. En fait, le maillot a été épuisé dans la boutique des fans du club lors du match d’ouverture de Bundesliga contre le Bayern Munich. Le maillot est également actuellement en rupture de stock sur la boutique en ligne. Néanmoins, Hummel a déclaré que davantage de maillots de Brême seraient disponibles à l’achat en octobre.

Club historique de retour à sa place en Bundesliga

La popularité de Brême rebondit après que le club ait été promu en Bundesliga à l’été 2022. L’équipe avait auparavant terminé 13e du classement de l’élite la saison dernière et occupe actuellement la 11e place après les trois premiers matches de la campagne en cours. La marque et le club ont choisi de ne pas divulguer les chiffres de ventes officiels.

PHOTO : IMAGO & Nordphoto