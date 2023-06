Le maillot «SELL» de A financé par les fans se dirige vers le Temple de la renommée du baseball

Le t-shirt «SELL» distribué lors du «reverse boycott» de la semaine dernière à Oakland se dirige vers Cooperstown, le vice-président des communications et de l’éducation du Baseball Hall of Fame Jon Shestakofsky dit The Mercury News mercredi. Voici ce que vous devez savoir :

Un groupe de supporters A a créé une collecte de fonds pour imprimer les chemises vertes Kelly avec le message « VENDRE » sur le devant, qui s’adressait au propriétaire de l’équipe John Fisher, et les a distribuées gratuitement avant le match du 13 juin.

Le groupe a recueilli plus de 30 000 $ et distribué au moins 7 000 chemises (qui sont depuis devenues disponibles à l’achat). L’événement a attiré plus de 27 000 fans et les maillots étaient clairement visibles lors de la diffusion télévisée du match.

Shestakofsky a déclaré à The Mercury News que le Hall ne prend pas parti pour le déménagement proposé de l’équipe à Las Vegas, mais réalise plutôt son désir de « documenter l’histoire et de préserver cette histoire en ce qui concerne le baseball et le jeu » à la fois sur le champ et hors.

Qu’est-ce que la salle a dit d’autre

Shestakofsky a également déclaré à The Mercury News que la salle accordait une «attention particulière» aux déménagements d’équipes, car ils sont mûrs pour la collecte de souvenirs historiques.

Il a souligné que le Hall ne prévoyait pas l’avenir des A, mais essayait plutôt de « s’assurer que nous sommes capables de raconter des histoires historiquement significatives au fil du temps ».

Comment la réaction du Hall se compare à celle de la MLB

L’intention du Temple de la renommée d’ajouter le maillot « SELL » à sa collection contraste fortement avec la réaction au boycott inversé exprimée par le commissaire de la MLB, Rob Manfred, la semaine dernière, lorsqu’il a rejeté l’événement avec sarcasme. The Hall adopte une position neutre sur le boycott inversé, Shestakofsky déclarant à The Mercury News : « Ce que nous documentons vraiment ici, c’est la voix des fans et des fans qui ont une voix dans ce processus. » Mais l’ajout du maillot est une reconnaissance de l’impact des efforts continus des fans de A pour empêcher leur équipe de déménager à Las Vegas.

Depuis le boycott inversé de la semaine dernière, des chemises et des pancartes «SELL» soutenant le maintien des A à Oakland ont fait leur apparition dans les stades de la ligue, y compris à Cleveland, où les A jouent actuellement une série de trois matchs, à travers la baie en San Francisco, et à la Freeway Series entre les Dodgers et les Angels. — Lockard

Vendez une chemise dans les gradins du champ central à Oracle Park. #SellTheTeam pic.twitter.com/DrTAl1ewng — Loreen & Bryan 🥌⚾️ (@makiwolf) 21 juin 2023

Où en est le déménagement à Las Vegas

La décision proposée par les A a franchi ce qui semblait être son plus gros obstacle la semaine dernière : l’approbation de la législature du Nevada. L’assemblée de l’état et le sénat ont tous deux approuvé une version nouvellement amendée d’un projet de loi cela construirait pour l’équipe un parc estimé à 1,5 milliard de dollars à Las Vegas, dont environ 380 millions de dollars provenant des contribuables.

Les étapes restantes avant d’officialiser le déménagement sont probablement des formalités.

Le gouverneur du Nevada, Joe Lombardo, a signé jeudi dernier le projet de loi sur le stade – appelé projet de loi du Sénat 1 –, une évolution attendue. Les A ont maintenant un processus à suivre avec les 29 autres propriétaires et le bureau du commissaire, et cela commence par la soumission d’une demande de réinstallation officielle.

Après les réunions des propriétaires de la MLB de la semaine dernière, Manfred a déclaré que le calendrier pour voter sur le déménagement « dépend en grande partie de la rapidité avec laquelle les A peuvent rassembler leur demande de réinstallation officielle ».

Lecture obligatoire

(Photo : Brandon Vallance / Getty Images)