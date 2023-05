Le maillot olympique de 1992 de Michael Jordan vendu aux enchères pour plus de 3 millions de dollars

Un maillot porté par la star du basket Michael Jordan alors qu’il représentait les États-Unis lors des Jeux olympiques d’été de 1992 a été vendu aux enchères pour 3,03 millions de dollars jeudi.

La vente aux enchères a été organisée par Goldin, un marché d’objets de collection en ligne.

L’équipe américaine de basket-ball, surnommée « The Dream Team », a réuni certains des meilleurs joueurs de tous les temps, dont Jordan, Larry Bird et Magic Johnson, lorsque les joueurs de la NBA ont été autorisés pour la première fois à participer aux Jeux olympiques. Les États-Unis ont facilement remporté la médaille d’or à Barcelone.

Le maillot particulier porté par la Jordanie lors de la demi-finale contre la Lituanie a été inclus dans une vente aux enchères comprenant des maillots signés des 12 membres de l’équipe.

Un autre maillot porté par Jordan lors du match d’ouverture de la finale de la NBA 1998 a été vendu aux enchères en septembre pour plus de 10 millions de dollars, établissant un nouveau record en tant que pièce de souvenirs sportifs la plus chère de l’histoire.

Jordan est probablement le nom le plus reconnaissable associé au basket-ball et la légende des Chicago Bulls a les éloges pour soutenir la prétention du plus grand à avoir jamais pratiqué ce sport.

Jordan a également joué au baseball dans les ligues mineures entre 1993 et ​​1995 avant de retourner sur le terrain de basket.

Le joueur de 60 ans a scellé son héritage avec 2 triplets avec les Bulls et se vante également d’avoir été nommé MVP dans chacune des six finales qu’il a réussi à remporter.

