Le maillot LeBron James NBA Finals devrait rapporter jusqu’à 5 millions de dollars

Sotheby’s répertorie un maillot emblématique porté par LeBron James lors de sa victoire dans le septième match de la finale de la NBA avec les Miami Heat contre les San Antonio Spurs en 2013.

La société s’attend à ce que le maillot se vende entre 3 et 5 millions de dollars lors de la vente aux enchères en ligne, ce qui en fait l’un des maillots les plus précieux de tous les temps, selon un communiqué de presse. Le maillot, qu’il portait en première mi-temps, serait l’objet le plus précieux de James à mettre en vente.

Le maillot commémore la première apparition de James dans le septième match de la finale de la NBA, qui a été l’une des performances les plus importantes de sa carrière. Le combat contre les San Antonio Spurs a reçu le plus grand nombre de points de toutes les performances gagnantes du match 7 de l’histoire de la finale de la NBA, a déclaré Sotheby’s dans le communiqué. La société a ajouté que le maillot commémore également les championnats consécutifs de James et les prix MVP de la finale de la NBA avec le Miami Heat. James est l’un des six seuls joueurs de l’histoire de la NBA à avoir remporté deux trophées consécutifs de MVP de la finale de la NBA.

Le maillot de James sera présenté dans le cadre de la nouvelle vente inter-catégories de Sotheby’s, “The One”, qui présente des objets de civilisations anciennes ainsi que des objets anciens liés à la mode et au divertissement, selon le communiqué de presse.

La première vente aux enchères en direct aura lieu à New York le 27 janvier.

“Alors que Lebron est sur le point de dépasser Kareem Abdul-Jabbar en tant que meilleur buteur de tous les temps de la NBA, il est important d’offrir un objet déterminant dans la carrière de LeBron qui, à bien des égards, est l’étape déterminante de l’héritage qui a commencé la comparaison entre lui et Michael. Jordan comme le plus grand joueur de tous les temps”, a déclaré Brahm Wachter, responsable du streetwear et des objets de collection modernes chez Sotheby’s, dans le communiqué.

Les investisseurs particuliers se sont développés sur les marchés des objets de collection sportifs pour diversifier leurs actifs dans l’incertitude des marchés d’investissement traditionnels.

Sotheby’s est entré dans l’espace des souvenirs sportifs ces dernières années et détient actuellement le record de tous les articles de souvenirs sportifs portés par le jeu après avoir vendu le maillot “Last Dance” de Michael Jordan en 1998 pour 10,1 millions de dollars en septembre, selon le communiqué de presse. Le maillot a dépassé le précédent record du maillot “Hand of God” de Diego Maradona, qui s’est vendu 9,3 millions de dollars.