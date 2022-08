Le maillot «Last Dance» de Michael Jordan porté lors de la finale de la NBA de 1998 sera mis aux enchères en septembre

Un maillot porté par la légende du basket-ball Michael Jordan lors du match 1 de la finale de la NBA 1998, sa dernière victoire au titre, devrait être vendu aux enchères en septembre pour un montant estimé à 3-5 millions de dollars, a annoncé mercredi Sotheby’s.

L’emblématique maillot rouge des Chicago Bulls, avec le numéro 23 de Jordan dans le dos, n’est que le deuxième porté par la star lors de ses six championnats à être vendu aux enchères.

La plupart des maillots de la finale NBA de Jordan restent entre des mains privées, selon Sotheby’s, bien qu’il en ait fait don au Smithsonian National Museum of African American History and Culture.

Jordan, aujourd’hui âgé de 59 ans, a passé l’essentiel de sa carrière de basket-ball avec les Bulls, avec qui il a remporté ses six titres, mais est sorti de sa retraite en 2001 pour jouer deux saisons avec les Washington Wizards.

Sa dernière saison avec les Bulls a été détaillée dans le documentaire ESPN/Netflix “The Last Dance” sorti en 2020.

“La saison 1997-1998 est peut-être l’une des plus populaires parmi les fans de Jordan, car Michael atteignait le sommet de ses capacités tout en poursuivant simultanément ce qu’il pensait être sa dernière chance de remporter un championnat NBA avec les Chicago Bulls”, a déclaré Brahm Wachter. , responsable du streetwear et des objets de collection modernes chez Sotheby’s, dans un communiqué de presse.

Le maillot sera d’abord affiché publiquement à Monterey, en Californie, avant d’être expédié à New York, où les fans auront également la chance de le voir lors de la vente aux enchères en ligne qui se déroulera du 6 au 14 septembre.

Bien que l’estimation de Sotheby’s soit inférieure au record établi en mai pour les souvenirs sportifs les plus chers jamais vendus – 9,3 millions de dollars pour le maillot “Hand of God” de la star du football Diego Maradona – ce serait le prix le plus élevé jamais atteint pour l’un des artefacts de Jordan.

La maison de vente aux enchères new-yorkaise, propriété depuis 2019 du magnat franco-israélien des télécoms Patrick Drahi, avait auparavant vendu une paire de baskets Jordan pour près de 1,5 million de dollars.

La star du basket-ball à la retraite possède actuellement les Charlotte Hornets, situées dans sa maison d’enfance en Caroline du Nord, et gagnerait encore des millions de redevances chaque année sur les ventes de la marque de baskets Air Jordan de Nike.

