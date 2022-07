Le maillot extérieur de Liverpool 2022/23 dévoilé

Inspiré de la scène musicale des années 1990 de la ville, le maillot extérieur Liverpool 2022/23 est tombé – et c’est un banger certifié.

Pour être porté à la fois par les équipes de Premier League masculine de Liverpool et de Super League féminine, le nouveau maillot prend une base blanche et ajoute un design tourbillonnant et irisé partout, ce qui en fait l’un des kits les plus distinctifs de la saison à venir.

Examen du kit extérieur Liverpool 2022/23

La toile du dernier né de Liverpool est la coupe actuelle des manches raglan Nike, sur un matériau entièrement fabriqué à partir de bouteilles en plastique recyclées (pour les versions authentiques et répliques).

Maillot extérieur Liverpool 2022/23

Le design vertigineux et tourbillonnant est inspiré par “le rôle de pionnier qu’il [the city of Liverpool] joué dans la scène de la musique dance des années 90 ». Peut-être un peu exagéré avec la narration, mais peu importe quand ça a l’air aussi cool. Le motif couvre le devant, les manches et le bas du dos du maillot, avec un grand patch blanc vierge sur le haut du dos pour le nom et le numéro du joueur. Compte tenu de la qualité de la garniture et des détails entièrement noirs sur le motif de fond, le patch vierge semble inutile pour le nom/numéro et est le seul véritable faux pas sur celui-ci. Le revers de la manche noire se rétrécit un peu lorsqu’il s’éloigne du corps, tandis que le col est sans ornement sur le devant mais a une touche de noir sur l’arrière du cou.

Comme sur le kit Liverpool domicile 2022, l’oiseau du foie se tient seul au lieu de la crête complète du LFC, qui d’un point de vue purement esthétique est beaucoup plus solide. Le logo désormais familier de Standard Chartered se trouve au centre de la poitrine, avec la marque du sponsor Expedia sur la manche gauche. Les flammes éternelles et « 97 » en l’honneur des personnes perdues à Hillsborough se trouvent sur l’encolure arrière.

Selon la boutique officielle de Liverpool, le haut sera associé à un short blanc uni avec des détails noirs (pas encore de regard sur les chaussettes).

Note : A-

S’il y a une justice dans l’univers du football, le kit extérieur Liverpool 2022/23 devrait dépasser d’un mile son ennuyeux haut rouge à domicile. Mais que cela se produise ou non, cela reste une conception stellaire. Nous ne l’amarrons que légèrement pour le bloc blanc inutile à l’arrière, ce qui nous prive d’une valeur totale de ce glorieux motif trippant.