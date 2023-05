L’ancienne star de l’Utah Jazz, Karl Malone, a récemment attiré l’attention en vendant aux enchères 24 précieux souvenirs de la célèbre « Dream Team » des Jeux olympiques d’été de 1992.

La vente aux enchères, réalisée en collaboration avec la place de marché d’objets de collection Goldin, a été mis en évidence par un élément en particulier selon ESPN: Maillot n°9 blanc de Michael Jordan. Ce maillot particulier, porté par Jordan lors de l’impressionnant triomphe 127-76 de la Dream Team contre la Lituanie en demi-finale, a rapporté la somme étonnante de 3 003 000 $.

Notamment, cette vente a établi un nouveau record pour tout article olympique utilisé dans le jeu associé à la Jordanie. Tout aussi recherchées étaient les baskets portées par Jordan lors du Tournoi des Amériques de 1992, l’événement pré-olympique où la Dream Team a d’abord montré son talent extraordinaire. Les baskets coûtaient 420 000 $.

Le maillot de Larry Bird, également de la demi-finale contre la Lituanie, s’est vendu 360 000 $, tandis qu’une paire de baskets utilisées pour le jeu Bird s’est vendue 91 200 $ – des records pour un maillot et des baskets Bird, selon ESPN.

En plus d’offrir aux collectionneurs et aux passionnés l’occasion de posséder un morceau de l’histoire du basket-ball, la vente aux enchères a souligné l’héritage durable et la fascination entourant la Dream Team.

