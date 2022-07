Le maillot domicile de l’Angleterre pour la Coupe du monde 2022

Des images du kit qui sera enfilé par l’équipe nationale d’Angleterre lors de la Coupe du monde qui approche à grands pas cette année ont fuité sur les réseaux sociaux ce week-end.

Le maillot, comme cela a longtemps été prouvé, sera produit par le fabricant Nike.

Le kit le plus récent des Three Lions pour les luminaires domestiques, bien sûr, a conservé un design classique, avec une base blanche unie compensée uniquement par un col bleu marine et une bande latérale.

Cette fois-ci, cependant, un bouleversement majeur semble être en magasin.

Cela vient avec Nike prêt à réinventer complètement le look de l’Angleterre, au moyen d’un motif bleu délavé accrocheur sur les épaules, jusque dans les manches.

La crête et la tique Nike, en outre, seront ramenées à leur ancienne position horizontale l’une par rapport à l’autre, avec de nouvelles manchettes multicouches trop alignées pour être introduites.

Découvrez la première image du maillot qui sera enfilé par l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar ci-dessous.

Tout le mérite de la fuite revient au fiable Footy Headlines, considéré comme très fiable en ce qui concerne tout ce qui concerne les kits dans le monde du football.

: Fuite du kit domicile de la Coupe du monde d’Angleterre 2022: https://t.co/WmjFfxx1tL – Titres de foot (@Footy_Headlines) 9 juillet 2022

