Le maillot domicile 2023-24 de Barcelone rend hommage à l’équipe féminine historique

Le nouveau kit domicile de Barcelone pour la saison 2023-24 comprend un diamant scintillant sur l’insigne du club. FC Barcelona

Barcelone a révélé que son nouveau kit domicile pour la saison 2023-24 sera un hommage à son équipe féminine au succès absurde et qui bat tous les records.

Le maillot s’inspire d’une équipe composée de membres du club des supporters féminins du Barca, qui est devenue la première équipe féminine à jouer au Camp Nou en 1971.

La chemise elle-même, créée avec le concept « Ici pour montrer la voie », voit un retour pour extra large blaugrana des rayures qui rappellent instantanément les kits du Barca du milieu des années 2000, bien que les fans aux yeux d’aigle aient peut-être également remarqué que le blason du club avait également subi une refonte.

En effet, un graphique en diamant scintillant a été incrusté dans le célèbre insigne du bouclier du FCB en référence à la forme de l’écusson original utilisé pour la première fois par le FC Barcelona Femeni il y a plus de 50 ans. Le thème symbolique du diamant se poursuit ensuite dans les détails déchiquetés que l’on retrouve sur les bords des rayures bleues et rouges emblématiques.

L’histoire de Barcelona Femeni a en fait commencé en 1970 lorsque la supportrice Inma Cabeceran a écrit une lettre au président du Barca de l’époque, Agusti Montal i Costa, proposant la création d’une équipe de football féminine. Cela a conduit une équipe féminine initialement connue sous le nom de Pena Femenina Barcelonista (PFB) à jouer dans un match d’exhibition à huis clos au Camp Nou.

Le match a suscité suffisamment d’intérêt local pour qu’un club de supporters féminins du FC Barcelone soit formé l’année suivante, le club adoptant le blason PFB en forme de losange comme le sien. 17 autres années se sont écoulées jusqu’à ce qu’en 1988, le club de supporters puisse former sa propre équipe de football, jouant sous le même badge.

Les stars de Barcelone Alexia Putellas et Robert Lewandowski modèlent le kit domicile du club pour la saison 2023-34. FC Barcelona

Cependant, malgré sa formation effective il y a plus d’un demi-siècle, ce n’est qu’en 2002 que Barca Femeni a été officiellement adoptée et déplacée en interne par la hiérarchie de Barcelone. Depuis lors, ils sont devenus l’une des équipes les plus décorées du football féminin moderne, remportant huit titres de Liga F et deux couronnes de l’UEFA Women’s Champions League parmi une poignée d’autres honneurs majeurs.

En cours de route, ils ont marqué l’histoire, établissant à plusieurs reprises des records pour les plus grandes affluences de l’histoire du football féminin et enregistrant une incroyable série de 62 victoires consécutives en championnat, qui s’est terminée le mois dernier par un match nul 1-1 contre Séville.

Ils ont même un double vainqueur du Ballon d’Or parmi leur équipe, Alexia Putellas remportant l’honneur en 2020, puis à nouveau en 2021 après avoir guidé son équipe vers son premier triomphe en Ligue des champions et un titre de champion absolument sans faille dans lequel le Barça a remporté chacun. de leurs 26 rencontres.

Putellas et l’attaquant de l’équipe masculine Robert Lewandowski étaient parmi les stars qui ont modelé le maillot que le club espère porter lorsqu’il conservera ses titres de champion la saison prochaine.