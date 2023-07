Le maillot de l’Inter Miami Messi fait ses débuts ; Disponible jusqu’à épuisement des stocks

Le maillot numéro 10 de Lionel Messi est l’un des kits les plus vendus depuis plus d’une décennie. Et les fans réclament le nouveau maillot Inter Miami Messi depuis qu’il a annoncé son passage en MLS le mois dernier.

Maintenant que l’accord est finalisé, le officiel la marchandise de l’équipe avec son nom et son numéro est maintenant disponible. Adidas a déployé des articles de marque de joueur aux couleurs de Miami, en rose et en noir.

Maintenant, vous pouvez obtenir la vraie affaire, les kits officiels de l’équipe directement à la source, avec le nom de Messi et le numéro 10 au dos.

Voici comment obtenir le maillot Inter Miami Messi :

1. Pour voir la marchandise officielle, activez le lien

3. Ajoutez vos détails de paiement et d’expédition

4. Vos articles vous seront expédiés directement. A noter que la date d’expédition est indiquée sur la commande. Ils ne seront pas expédiés immédiatement car il s’agit d’un événement spécial de pré-vente.

À moins que vous ne viviez dans les boonies, les maillots de Messi ont été un spectacle presque omniprésent au cours de sa carrière. Allez dans n’importe quel espace public populaire, presque n’importe où sur Terre, et vous apercevrez probablement au moins un Barcelone emblématique, l’Argentine ou, dans une moindre mesure, le PSG, au sommet de quelqu’un.

Et sûrement la prochaine vague de mode de football décontractée sera une mer de chemises roses et noires portant le nom du légendaire maestro argentin. Le mandat de Messi sous ces couleurs ne durera que quelques saisons avant sa retraite probable. Mais cela n’empêchera pas la vente de camions remplis de chemises. Pour les supporters inconditionnels, le maillot Messi Inter Miami sera un article incontournable à coup sûr. Et nous verrons ces maillots dans les stades et dans les rues pendant très longtemps.

Si vous faites partie de la foule désireuse d’ajouter une nouvelle chemise #10 à votre collection, vous pouvez en prendre une maintenant. Et vous n’êtes pas obligé de vivre en Floride non plus. Vous pouvez commander une nouvelle chemise directement dans votre boîte aux lettres ou sur le pas de votre porte. Vous pouvez opter pour la réplique ou faire des folies pour la version authentique si c’est plus votre style.