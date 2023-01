Le maillot de LeBron James vendu pour Rs 30 Crore stupéfiant alors qu’il se rapproche du décompte des points d’Abdul-Jabbar

Un maillot porté par la superstar du basket-ball LeBron James s’est vendu 3,7 millions de dollars aux enchères vendredi, cinq fois plus que le record précédent pour l’un de ses maillots.

La vente s’accompagne d’un intérêt encore plus élevé que d’habitude pour l’icône des LA Lakers, âgée de 38 ans, alors qu’il s’approche du record de tous les temps de la NBA.

Sotheby’s à New York a vendu le maillot que James portait alors qu’il jouait pour les Miami Heat lors de leur septième victoire en finale de la NBA 2013 contre les San Antonio Spurs.

Il a battu le précédent record de 630 000 $ pour un maillot James All-Star porté en 2020.

Les souvenirs de sport portés par le jeu sont une grosse affaire.

A LIRE AUSSI | NBA : Stephen Curry et Joel Embiid condamnés à une amende de 25 000 $ pour indiscipline devant le tribunal

Le maillot de la finale NBA 1998 de Michael Jordan, qui s’est vendu 10,1 millions de dollars en septembre 2022, est actuellement l’article le plus précieux de ce type.

Le maillot “Hand of God” de Diego Maradona s’est vendu 9,3 millions de dollars chez Sotheby’s à Londres l’année dernière.

James n’a besoin que de 178 points pour éclipser le décompte de 38 387 points de la légende des Lakers Kareem Abdul-Jabbar, l’un des records les plus convoités et les plus anciens du basket-ball.

Sotheby’s a également vendu une robe portée par feu la princesse Diana pour 604 800 $ vendredi.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)