Le maillot de bain vert à une épaule d’Helena Christensen en vacances : photos – Hollywood Life

Helena Christensen avait l’air absolument fabuleuse quand elle portait un maillot de bain une pièce vert clair pendant des vacances tropicales. La femme de 54 ans s’est baignée dans l’océan alors qu’elle était à la plage vêtue d’un maillot de bain une pièce froncé vert à une épaule qui était échancré sur les côtés, montrant ses jambes toniques.

Le une-pièce vert d’Helena était froissé et avait une bretelle tandis que les côtés montaient haut sur ses cuisses, montrant son bronzage doré et ses longues jambes toniques. Le dos du maillot de bain comportait des bas super effrontés, qu’elle a montrés lorsqu’elle a posté des photos prises par derrière. Quant à son glam, elle avait ses courts cheveux noirs dans un bob mouillé de l’océan.

Helena a porté une multitude de maillots de bain ces derniers temps et à part celui-ci, elle est récemment allée nager dans la rivière alors qu’il neigeait. Helena portait une pièce florale décolletée et échancrée tout en nageant dans l’eau glaciale. Elle a posté la vidéo avec la légende “Journée parfaite pour une baignade en rivière”, tout en portant une pièce à fleurs bleu pâle avec un décolleté froncé dans les vidéos, tandis que tout le dos du maillot de bain était découpé et comportait des bas super effrontés qui révélaient elle derrière. Elle avait ses courts cheveux noirs en vagues naturelles alors qu’elle se baignait dans la rivière.

En plus des maillots de bain, Helena a récemment porté des ensembles de lingerie en dentelle noire pour une nouvelle campagne Coco de Mer Icons Collection. Sur une photo, Helena a bercé une bralette en dentelle noire transparente avec un col haut, stylisée avec un porte-jarretelles et un string transparent assorti. Elle a complété son look avec des chaussettes noires transparentes et une paire d’escarpins noirs à bouts pointus. Une autre photo montrait Helena dans le jardin, exposant ses abdominaux toniques et ses longues jambes. Elle portait un soutien-gorge balconnet noir plongeant avec un string assorti super skinny.

