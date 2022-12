Le maillot de bain une pièce blanc de Maya Hawke nageant à St Barth : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Spread Pictures / MEGA

Maya Hawk a profité de ses vacances à St Barth avec style lorsqu’elle a porté un maillot de bain une pièce blanc décolleté tout en surfant dans l’océan. La jeune femme de 24 ans a porté un maillot de bain froncé avec des colliers superposés alors qu’elle s’ébattait dans l’océan bleu vif.

La star de Stranger Things était magnifique dans son maillot de bain une pièce à fronces et elle a porté beaucoup de maillots de bain ces derniers temps. Il y a à peine deux semaines, Maya était en vacances à Miami avec son petit ami, Spencer Barnet, lorsqu’elle portait un une-pièce métallisé plongeant. Le maillot de bain scintillant gris foncé comportait un décolleté en V plongeant qui révélait un large décolleté et était cintré à sa taille.

Voir Maya dans des tenues sexy n’a rien de nouveau, en fait, elle montre toujours sa silhouette incroyable. Tout récemment, la fille de Uma Thurman et Ethan Hawke a joué dans une campagne Calvin Klein lorsqu’elle a secoué la lingerie en coton.

Dans la campagne, Maya avait l’air extrêmement sexy dans une minuscule bralette triangle noire avec de minuscules sous-vêtements noirs assortis. Dans un autre look du tournage, elle a secoué une bralette à encolure dégagée avec des sous-vêtements taille haute.

Quand Maya n’est pas mannequin ou actrice, son style décontracté est tout aussi chic et l’autre jour, elle a posté une photo sur son Instagram en portant un haut court côtelé bleu marine ajusté sans manches sans soutien-gorge en dessous. Elle a mis sa petite taille et ses abdominaux toniques en valeur et a stylisé le débardeur avec une paire de pantalons élastiques noirs amples à taille moyenne.

Une autre de nos tenues récentes préférées était son pyjama Roller Rabbit à imprimé singe bleu et blanc avec un short super court qui mettait en valeur ses longues jambes toniques. Sous le haut de pyjama boutonné, elle a porté un t-shirt graphique blanc et rouge et elle s’est couvert le visage d’un masque de beauté lumineux.

