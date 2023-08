Le maillot de bain découpé de Camila Cabello dans un sauna : photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : David Fisher/Shutterstock

Camila Cabello a laissé peu de place à l’imagination dans sa dernière publication Instagram lorsqu’elle portait un maillot de bain découpé. La jeune femme de 26 ans a posté une photo d’elle dans le sauna tout en portant un maillot de bain une pièce noir découpé qui montrait ses abdominaux nus.

Sur la photo, publiée sur l’histoire Instagram de Camila, elle portait un maillot de bain une pièce noir à une épaule qui avait une découpe sur l’épaule et une découpe massive sur le côté de son ventre. Son ventre nu et son nombril étaient pleinement visibles alors qu’elle était assise dans une position accroupie, montrant ses jambes toniques. Camila a choisi de ne pas se maquiller car elle transpirait et à la place, elle a laissé tomber ses cheveux noirs foncés en vagues naturelles tandis qu’un épais bandeau gris retenait ses cheveux en arrière.

Camila a eu le vent en poupe avec ses tenues sexy ces derniers temps et, mis à part son une-pièce découpé, elle portait récemment un bikini éblouissant. Camila a posté un diaporama de photos d’elle portant un deux-pièces noir entièrement recouvert de strass. Le bikini comportait un petit haut triangle avec un bas taille haute assorti.

Comme si les publications de Camila sur les réseaux sociaux ne pouvaient pas être plus sexy, elle a posté une vidéo d’elle de son voyage à Porto Rico complètement seins nus. Dans la vidéo, prise de dos, Camila portait une paire de bas de bikini vert fluo extrêmement coquins. Les bas étaient noués sur les côtés et le morceau de tissu qui recouvrait ses fesses était à peine visible. Elle a choisi de se passer de haut tout en s’enfilant un seau d’eau. Sur une autre photo de ce même voyage, Camila était complètement nue alors qu’elle nageait dans un bain à remous. Elle a posté la photo avec deux papillons couvrant sa poitrine et ses fesses.