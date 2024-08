Le maillot de Babe Ruth, « Called Shot », vendu aux enchères pour plus de 24 millions de dollars

DALLAS — Le maillot Babe Ruth le portait quand il appelait son tir lors des World Series de 1932, frappant un coup de circuit au champ central, vendu aux enchères tôt dimanche pour plus de 24 millions de dollars.

Heritage Auctions a annoncé que le maillot du cogneur des Yankees de New York avait été vendu pour la somme record de 24,12 millions de dollars après une guerre d’enchères qui a duré plus de six heures lors de sa mise en vente à Dallas. L’acheteur souhaite rester anonyme, a déclaré Heritage.

Le prix auquel le maillot a été vendu a dépassé celui de la carte de recrue de 1952 de son compatriote Yankee Mickey Mantle, que la maison de vente aux enchères basée à Dallas vendu pour 12,6 millions de dollars en 2022.

Chris Ivy, directeur des sports chez Heritage, a qualifié ce maillot de « pièce de collection sportive américaine la plus importante jamais proposée aux enchères ». Il a déclaré dans un communiqué de presse qu’il ressortait clairement des enchères que « les collectionneurs avisés n’ont aucun doute quant à ce qu’est ce maillot de Ruth et à ce qu’il représente ».

« La légende de Babe Ruth et le mythe et le mystère entourant son « coup de feu » sont réunis dans cet artefact extraordinaire », a déclaré Ivy.

Le célèbre « coup de circuit » de Ruth, controversé et souvent imité, a eu lieu alors que les Yankees et les Cubs de Chicago s’affrontaient lors du troisième match des World Series au Wrigley Field de Chicago, le 1er octobre 1932. Au cours de la cinquième manche de ce match houleux, Ruth a fait un geste de pointage alors qu’elle était au bâton, puis a frappé le coup de circuit contre le lanceur des Cubs Charlie Root.

« C’est le moment le plus dramatique de l’histoire des World Series, et c’est peut-être le moment le plus dramatique de toute l’histoire du baseball », a déclaré Michael Gibbons, directeur émérite et historien du Babe Ruth Birthplace and Museum à Baltimore.

Les Yankees ont remporté le match 7-5 et ont balayé les Cubs le lendemain pour remporter la série.

C’était la dernière Série mondiale de Ruth, et le « coup appelé » était son dernier coup de circuit dans une Série mondiale, a déclaré Mike Provenzale, le directeur de production du département des sports d’Heritage.

« Lorsque vous pouvez lier un objet comme celui-là à un personnage important et à son moment le plus important, c’est ce que les collectionneurs recherchent vraiment », a déclaré Provenzale.

Selon Heritage, Ruth a donné le maillot de golf à l’un de ses amis golfeurs en Floride vers 1940 et il est resté dans cette famille pendant des décennies. Puis, au début des années 1990, la fille de cet homme l’a vendu à un collectionneur. Il a ensuite été vendu aux enchères en 2005 pour 940 000 $ et est resté dans une collection privée jusqu’à ce qu’il soit confié à Heritage cette année.

Depuis des décennies, on se demande si Ruth a vraiment donné le coup de feu. Mais Gibbons a déclaré qu’il existe des images filmées du match qui montrent Ruth pointant du doigt, bien qu’il ne soit pas clair s’il pointe vers le lanceur, le champ central ou vers le banc des Cubs. Quoi qu’il en soit, a-t-il dit, Ruth, qui avait l’habitude de faire des prédictions, a clairement « dit que quelque chose allait se passer sur le prochain lancer et il l’a fait arriver ». Et, a-t-il ajouté, Ruth lui-même a dit qu’il avait donné le coup de feu.

« Nous pensons certainement qu’il a fait son coup », a déclaré Gibbons.

Des images d’actualités montrent Ruth faisant le tour des bases après le coup de circuit et faisant un geste de poussée vers le banc des Cubs, comme pour dire « Je t’ai eu », a déclaré Gibbons.

Le « coup de feu annoncé » a été un moment extraordinaire de la part d’un homme que Gibbons a appelé « le porte-étendard de toute la Ligue majeure de baseball ».

« Il était toujours encourageant, il représentait quelque chose de très positif pour ce pays », a déclaré Gibbons. « Et puis il a couronné le tout en donnant son coup de pouce. »

___

La journaliste vidéo de l’Associated Press, Kendria LaFleur, a contribué à ce reportage.