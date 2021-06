Le maillon faible revient avec Romesh Ranganathan en remplacement d’Anne Robinson

ELLE a juré de calmer sa langue acide, mais Anne Robinson a peut-être quelque chose à dire sur le fait que la BBC ramène The Weakest Link avec un nouvel hôte – Romesh Ranganathan.

Je peux révéler qu’après une pause de dix ans de nos écrans, le quiz de connaissances générales à tir rapide reviendra sous la forme d’une émission brillante du samedi soir.

Au lieu du grand public, les candidats seront des célébrités cherchant à gagner de l’argent pour leurs organisations caritatives préférées. Alors qu’il se prépare à occuper son plus gros travail à la télévision à ce jour, Romesh, le comique lauréat du Bafta, a déclaré: «C’est un honneur d’être invité à ramener ce qui est fondamentalement une institution de la télévision sur nos écrans.

“Anne était une hôte formidable et se mettre à sa place est un privilège anxiogène. J’espère que nous avons trouvé un moyen de rendre à la fois les fans de la série heureux et d’y attirer un nouveau public. Sinon, acceptez ceci comme mes excuses.

Comme auparavant, les candidats éliminés à la fin de chaque tour se verront dire: « Vous êtes le maillon le plus faible – au revoir » jusqu’à ce qu’il ne reste plus que deux pour la finale en face à face.

Le tournage commence bientôt à Glasgow, les 12 épisodes étant diffusés plus tard dans l’année.

Anne, qui commence en tant que présentatrice de Countdown aujourd’hui, a animé The Weakest Link depuis le début de sa série de 13 en 2000.

C’est devenu l’une des plus grandes franchises internationales de Beeb, avec plus de 100 pays créant leurs propres versions. Mais l’émission a suscité la controverse lorsqu’Anne, la langue acérée, a fait honte à une mère célibataire pour avoir bénéficié d’allocations et a demandé si ses enfants avaient des étiquettes à la cheville.

Vanessa Feltz de ce matin a accusé Anne de racisme après un commentaire acéré sur sa relation avec son partenaire noir, le chanteur Ben Ofoedu. Je suis sûr que Romesh, l’esprit sec, sera plus gentil et plus drôle, sinon ce sera au revoir pour lui aussi.

ABS ROCK-HUD

Le propriétaire de QUEEN Vic, Mick Carter, est plus habitué aux six packs de bière que le genre que Zack Hudson montre en prenant un bain de soleil à Albert Square.

Mick d’EastEnders, joué par Danny Dyer, demande à Zack (James Farrar) de donner des cours de conduite à Frankie.

Mais il veut secrètement passer à la vitesse supérieure avec l’autre fille de Mick, Nancy.

Il ferait mieux de mettre son haut ou il pourrait distraire Frankie de la route.

Iénas trompé L’ÉCOSSE a finalement eu raison de l’Angleterre lorsque Jermaine Jenas a été cousu par Ally McCoist de talkSPORT. L’ancien footballeur des Rangers a trompé l’hôte du MotD en posant dans un costume avec le sautoir écossais dans le dos. Jermaine pensait qu’il portait une tenue spéciale pour marquer les 60 ans de l’Euro.

FARMER JEZZA’S SÉRIE 2

Le fermier IMPROBABLE Jeremy Clarkson a décroché une deuxième série de son hit Clarkson’s Farm après que l’émission ait battu tous les records sur Amazon Prime Video.

Les huit parties nous ont fait entrer dans la vie du présentateur du Grand Tour dans sa ferme Diddle Squat dans les Cotswolds – se mêler aux animaux, faire face à un temps louche, des cultures non coopératives et un cauchemar agricole provoqué par la pandémie.

La série est devenue l’émission la mieux notée d’Amazon et les patrons ont décidé qu’un suivi était une évidence.

Une source a déclaré : « Jeremy est le golden boy d’Amazon et une nouvelle série est déjà en préparation. Il est noté cinq étoiles sur Amazon et a une note de 9,3 sur IMDB, ce qui est pratiquement du jamais vu.

« Cela signifie que les collègues agriculteurs de Jeremy Kaleb, ‘Cheerful’ Charlie et Gerald seront tous à nouveau devant les caméras à la ferme. »

Wellies à portée de main. . .

KATHY EST LA MEILLEURE EN AFFAIRES

Kathy Burke est triée pour un séjour cet été – après avoir rencontré Alfie Best, entrepreneure du parc de caravanes, pour son émission Money Talks sur Channel 4.

Dans le premier épisode, le 5 juillet, la comique et actrice discute avec Alfie, qui est né au bord d’une route. Mais, poussé par ses racines de voyageur, il est maintenant chargé après avoir créé son entreprise de plus de cinquante ans, Wyldecrest Parks.





Il possède 80 sites au Royaume-Uni, trois autres en cours et a contribué à constituer un solde bancaire de 465 millions de livres sterling.

Alfie possède également une supercar Bugatti Veyron, des villas de luxe à la Barbade – où il est copain avec le Premier ministre Mia Mottley – un club de golf et le club de football de l’Isthmian League East Thurrock, qu’il a acheté pendant le verrouillage.

C’est ce que j’appelle faire de la pâte pendant la pandémie – pas ces types suffisants qui se vantaient de faire leur propre pain.