L’e-mail déchirant d’Angelina Jolie à Brad Pitt révélé

Angelina Jolie a détaillé les raisons de la vente de sa part dans le domaine viticole français qu’elle possédait autrefois avec Brad Pitt dans un e-mail à son ex.

Pitt a poursuivi Jolie pour la vente, tandis que son ancienne société l’a contre-attaqué pour avoir dilapidé les actifs du vignoble.

Dans son e-mail déchirant, Jolie appelle Château Miraval Winery “l’endroit qui marque le début de la fin de notre famille”.

Un e-mail envoyé par Angelina Jolie à son ex Brad Pitt a récemment refait surface sur TikTok, Divertissement ce soir rapports, au milieu du différend juridique en cours du couple.

Autrefois le couple « it » d’Hollywood, les vedettes ont divorcé en 2016, quelques jours après une bagarre dans un avion avec leurs enfants. Les détails de la rencontre explosive ont depuis fait la une des journaux alors que les deux hommes continuent de se disputer la garde de leurs six enfants et des biens communs, y compris une cave commune.

L’e-mail de janvier 2021, qu’ET a depuis trouvé dans des documents judiciaires, révèle le récit émouvant et déchirant de Jolie alors qu’elle parle de sa décision de vendre sa part dans Chateau Miraval Winery.

“C’est l’endroit où nous avons ramené les jumeaux à la maison et où nous nous sommes mariés autour d’une plaque à la mémoire de ma mère”, a écrit Jolie dans l’e-mail. “Un endroit qui tenait la promesse de ce qui pourrait être et où je pensais que je vieillirais. Même maintenant, impossible d’écrire ceci sans pleurer. Je chérirai mes souvenirs de ce que c’était il y a dix ans.”

Elle a ensuite ajouté, faisant référence à l’abus d’alcool de Pitt : “Mais c’est aussi l’endroit qui marque le début de la fin de notre famille – et une entreprise centrée sur l’alcool. J’avais espéré que cela pourrait devenir quelque chose qui nous unissait et nous nous avons trouvé la lumière et la paix. Je vois maintenant à quel point vous m’avez vraiment voulu et serez très probablement ravi de recevoir cet e-mail.

Jolie a également parlé de l’incident de 2016, sur lequel elle continuerait alléguer “Pitt a étranglé l’un des enfants et en a frappé un autre au visage”, en disant: “Je vous souhaite tout le succès possible dans l’entreprise et j’espère sincèrement que les enfants ressentiront différemment Miraval lorsqu’ils seront plus âgés et vous rendront visite là-bas. Mais Miraval pour moi est décédé en septembre 2016, et tout ce que j’ai vu au cours des années qui ont suivi l’a malheureusement confirmé.”

Jolie a vendu sa part dans la cave plus tôt cette année, entraînant Pitt poursuivre son.

L’ancienne société de Jolie, Nouvel, a depuis déposé un procès de 250 millions de dollars contre Pitt, affirmant que l’acteur mène une “guerre vindicative” contre eux et son ex-femme, tout en l’accusant de dilapider les actifs du vignoble sur des projets de vanité et en disant qu’il a “pillé” ses précieuses marques.