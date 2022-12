L’e-mail de planification des vacances de cette maman est viral et maintenant tout le monde veut être adopté par elle

Les vacances de Noël sont une période spéciale aux États-Unis. Chacun rend visite à sa famille, les agendas sont souvent complets. La plupart du temps, les célébrations sont élaborées et le message de cet utilisateur de Twitter n’en est qu’une preuve. L’écrivain américain Khalid El Khatib a partagé une capture d’écran du courrier électronique de sa mère et montre comment sa mère avait prévu une semaine pleine d’activités et de repas avant Noël. L’e-mail détaillait les plans d’activités comme les manucures, la dégustation de bourbon. Il existe également des options de menu pour chaque repas. L’e-mail demandait également aux autres membres de la famille de partager leurs commentaires sur la planification des vacances.

« L’e-mail annuel « à la maison pour les vacances » que ma mère m’a envoyé, ainsi qu’à mes frères et sœurs, vient de tomber. Un regard incroyablement approfondi et riche en détails sur la façon dont il est possible pour moi de prendre 15 livres en une semaine”, lit-on dans la légende.

Selon l’e-mail, la planification commence à partir du 18 décembre. Jetez un œil au tweet.

L’e-mail annuel “à la maison pour les vacances” que ma mère m’a envoyé, ainsi qu’à mes frères et sœurs, vient de tomber. Un regard incroyablement approfondi et riche en détails sur la façon dont il est possible pour moi de gagner 15 livres en une semaine. pic.twitter.com/cW9IG2FGUC— Khalid El Khatib (@kmelkhat) 12 décembre 2022

Bientôt, le tweet est devenu viral et a recueilli des milliers de likes. L’écrivain a ensuite mentionné que sa mère serait si heureuse de voir cela. «Cela décolle; ma maman va être ravie. Je dois noter que j’ai coupé la partie de l’e-mail où elle demande si elle devrait faire un “planche à beurre” et pour que nous votions sur les Snickers faits maison, le gâteau au fromage aux myrtilles ou aux framboises à Noël. Rien à promouvoir – passez juste de joyeuses fêtes !” il a écrit.

C’est en train de décoller; ma maman va être ravie. Je dois noter que j’ai coupé la partie de l’e-mail où elle demande si elle devrait faire un “planche à beurre” et pour que nous votions sur des Snickers faits maison, un gâteau au fromage aux myrtilles ou à la framboise à Noël. Rien à promouvoir – passez juste de joyeuses fêtes ! — Khalid El Khatib (@kmelkhat) 12 décembre 2022

Un utilisateur de Twitter a écrit: «Chaque étape de la parentalité est nouvelle et différente et n’ayant pas reçu de bons exemples, je regarde autour de moi et prends des notes. Voici ma nouvelle mère d’enfants adultes / grand-mère au niveau des vacances. Je sais maintenant quoi faire. Remerciez votre maman pour moi !”

Une autre personne a écrit : « Écoute… Dis à ta mère et à tes frères et sœurs qu’ils ont maintenant une nouvelle fille/sœur. J’arrive. Je ne viens pas les mains vides. J’apporte le (gigantesque) vivaneau rôti entier, les ailes de poulet jerk et le ragoût de maïs.”

Voici quelques réactions :

Y a-t-il une chance que votre mère veuille adopter un étranger de Namibie pour Noël seulement ? Je promets de bien me conduire, et elle pourra me renvoyer après Noël. Quoi qu’il en soit, j’espère juste que personne de ma famille ne verra ce menu. ‍♀️‍♀️— Sonia Carew (@sonia_carew) 13 décembre 2022

Je veux le plateau de beurre pour vous tous. On dirait que ça ira avec tout le buffet. marquer mon vote pour les snickers faits maison – comment est-ce même possible ? J’espère que ta mère aura TOUT L’AMOUR. Très joyeuses fêtes à tous ! – la sérénité maintenant (@scenthound2) 12 décembre 2022

Mec, je craquerais sous la pression de choisir ce menu du samedi soir. Sonne comme un concert difficile devant un public exigeant. Prières.— Brian Napier (@brianjnapier) 13 décembre 2022

Je parie que votre mère a créé par inadvertance un modèle que de nombreuses autres familles peuvent utiliser avec des modifications pour leurs propres fêtes. c’est un cadeau qui peut être offert à d’autres bien au-delà de son propre cercle familial ✌️❤️— J. McCavendish (@limitlesskait) 13 décembre 2022

Je suis excellent pour faire la vaisselle ! Le plus, c’est l’horaire « sans sport » ! Alors, choisissez-vous la soupe au fromage et aux pommes de terre ? Amour à ta maman! Elle attend cela toute l’année et c’est absolument son moment de briller ! — Jarica Davis ️‍ #Betocrat #HumanRights4All (@jaricadavis) 13 décembre 2022

Vous souhaitez vous aussi faire partie de cette célébration ?

