Le Maharashtra devient le grand vainqueur des championnats nationaux de goalball

Le Maharashtra est sorti victorieux dans les catégories garçons et filles après avoir battu l’Uttarakhand lors des championnats nationaux de goalball à l’Université Maharishi Dayanand ici lundi.

Dans la catégorie masculine, le Maharashtra a battu l’Uttarakhand dans les catégories masculines avec le score final de 10-9 tandis que dans la catégorie féminine par 10 buts.

« Le goalball est un sport paralympique ; il est spécialement conçu pour les personnes aveugles d’un certain âge. La Fédération indienne de goalball a travaillé sans relâche pour promouvoir le sport à travers le pays et attirer de grands talents dans le sport qui apporteraient des lauriers au pays sur la scène internationale », a déclaré Kunal Goyat, fondateur de Goalball Federation of. Inde.

“Ce que j’ai appris, c’est que ces athlètes n’étaient pas handicapés, ils étaient super capables. Les Jeux olympiques sont l’endroit où les héros sont créés, les Jeux paralympiques sont l’endroit où les héros viennent. Je suis heureux de pouvoir accueillir les championnats nationaux de goalball ici à MDU Rohtak, nous avons repéré des talents incroyables lors du tournoi et nous espérons former une équipe formidable qui continuera à représenter l’Inde à l’avenir », a-t-il déclaré.

Interrogé sur la qualité du tournoi, Kunal Goyat a déclaré: “Tous les participants étaient très enthousiastes et dévoués à leur objectif, tous les joueurs étaient extrêmement excités et tout le monde a montré son désir de gagner l’événement.”

Le joueur le plus précieux du tournoi de l’Uttarakhand Deepak Singh Rawat a déclaré: “Je suis satisfait de la façon dont j’ai joué et je souhaite maintenir ma forme, peu malheureux que nous n’ayons pas pu gagner les championnats nationaux mais j’aimerai donner plein crédit à mon équipe et au personnel d’entraîneurs. Nous nous sommes battus jusqu’au dernier moment, mais à la fin, une équipe a dû perdre, c’est malheureusement nous.”

