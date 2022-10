Le Maharashtra bat Haryana pour atteindre la finale masculine de Kabaddi

Pro Kabaddi League (PKL) Aslam Inamdar et Pankaj Mohite ont joué le rôle principal alors que Maharashtra battait Haryana 39-35 pour réserver une place dans la finale masculine de kabaddi aux 36e Jeux nationaux vendredi. Le Maharashtra affrontera l’Uttar Pradesh lors du dernier affrontement samedi.

Les fans de Kabaddi à Ahmedabad ont eu un aperçu de leurs stars préférées de la Pro Kabaddi League lors de leur apparition pour les demi-finalistes, et ont prouvé que l’engouement pour le sport allait certainement augmenter lorsque la saison 9 de la Ligue commencera le 7 octobre à Bengaluru.

A LIRE AUSSI : Erling Haaland affrontera Lisandro Martinez dans Ultimate Clash au Derby de Manchester

Les fans étaient extrêmement excités de voir les joueurs du PKL Aslam Inamdar et Pankaj Mohite aider Maharashtra à vaincre Haryana.

L’unité de défense du Maharashtra a montré une grande forme dans les premières minutes du match et a aidé son équipe à prendre les devants à 4-2.

Le joueur du PKL Akash Shinde a réussi un raid fantastique pour aider le Maharashtra à prendre une place forte du match. Le 10e meilleur marqueur de points de raid lors de la dernière saison de PKL, Inamdar a également intensifié son équipe alors que le Maharashtra menait à 10-5 à la 11e minute.

Le joueur de catégorie B le plus cher, Guman Singh, a tenté de mener la riposte pour l’Haryana, mais l’unité de défense du Maharashtra a tenu ses adversaires à distance. Un autre joueur du PKL, Pankaj Mohite, a réalisé un raid brillant juste avant la fin de la première mi-temps alors que le Maharashtra menait à 21-12, ont informé les organisateurs du PKL dans un communiqué vendredi.

Maharashtra a infligé un All Out au début de la seconde mi-temps et a pris une avance massive à 25-14. À la 27e minute, Maharashtra a réussi un Super Tackle pour étendre encore plus son avance.

A LIRE AUSSI : Les fans furieux après TIMES ne nomment que Carlos Alcaraz et non Iga Swiatek dans la liste suivante de 100

La cheville de l’étoile montante du PKL Jaideep et le raid fantastique de la star du PKL Pardeep Narwal ont maintenu Haryana dans le match, mais l’unité de défense du Maharashtra a continué à se tenir debout pour aider son équipe à rester en tête. Le joueur du PKL Ajinkya Pawar a également contribué alors que le Maharashtra menait à 37-30 à la 37e minute.

Les joueurs expérimentés du PKL Surender Nada et Rajesh Narwal ont tenté de réduire l’écart entre les deux équipes, mais le Maharashtra a conservé son avance et a finalement quitté le tapis en tant que vainqueur.

Lisez tous les Dernières nouvelles sportives et dernières nouvelles ici