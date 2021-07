Le magnum opus numérique de Nikhil Advani promet d’être un spectacle visuel

Disney+ Hotstar et le cinéaste Nikkhil Advani, lauréat d’un prix national, et Emmay Entertainment se sont réunis pour annoncer la plus grande série Hotstar Specials à venir, « The Empire », un drame d’aventure d’époque monumental retraçant les origines d’une dynastie. Ce magnum opus présente l’histoire de la vie d’un guerrier, d’un aventurier, d’un survivant et d’un roi. Considéré comme l’un des spectacles les plus grandioses jamais créés en Inde, la série promet un magnifique spectacle visuel monté à une échelle jamais vue dans le domaine numérique auparavant.

Après des émissions à succès consécutives comme le drame-mystère ‘Grahan’ et la série à suspense ‘November Story’, Disney + Hotstar s’associe au principal cinéaste indien Nikkhil Advani qui a livré des superhits classiques de ‘Kal Ho Naa Ho’ et ‘Salaam- e-Ishq », à des titres acclamés par la critique comme « D-Day » et « Batla House » ; pour ce magnum opus. Le spectacle est réalisé par Mitakshara Kumar et produit par Monisha Advani et Madhu Bhojwani (Emmay Entertainment). L’Empire promet une expérience de visionnage de classe mondiale et sortira bientôt uniquement sur Disney + Hotstar.

Le showrunner Nikkhil Advani a déclaré : « Créer The Empire a été un énorme défi mais aussi un immense honneur pour moi. Donner vie à un monde visuellement époustouflant avec une histoire solide était l’objectif principal pour moi, Mitakshara Kumar notre directeur et tout le monde chez Emmay Entertainment De l’histoire à la distribution des vedettes et à la haute valeur de production – notre ambition était de créer un spectacle plus grand que nature ; celui qui laisse une impression durable sur les téléspectateurs. Le partenariat avec Disney + Hotstar a permis d’apporter ce spectacle visuel à la vie. Mes partenaires Monisha Advani et Madhu Bhojwani et moi chez Emmay Entertainment sommes très fiers de vous présenter le très talentueux Mitakshara Kumar ! »

Hotstar Specials présente The Empire sera bientôt disponible exclusivement pour les abonnés de Disney+ Hotstar VIP et Disney+Hotstar Premium.