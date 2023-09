Le « magnifique Xinjiang » chinois continue d’opprimer les Ouïghours | Des avis

Lors de sa visite dans la province chinoise du Xinjiang le 26 août, le président chinois Xi Jinping a affirmé que la région ouïghoure, à majorité musulmane, jouit d’une « stabilité sociale durement gagnée » et qu’elle progresse vers « l’unité, l’harmonie et la prospérité ». Cette image du « beau Xinjiang », évoquée par Xi, contraste fortement avec les rapports du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH).

UN rapport Le HCDH, publié l’année dernière, a conclu que depuis 2017, le gouvernement chinois avait commis de graves violations des droits de millions d’Ouïghours et d’autres peuples turcs du Xinjiang, des abus si systématiques et répandus qu’ils « pourraient constituer des crimes internationaux, en particulier des crimes contre l’humanité ».

Les autorités chinoises affirment depuis longtemps que tout va bien dans la région, mais elles en contrôlent étroitement l’accès. Il est donc difficile pour les observateurs extérieurs d’avoir une vision complète de la situation, mais les informations sur ce qui se passe au Xinjiang continuent de circuler.

Au plus fort de sa campagne punitive dans la région – appelée « Campagne de frappe forte contre le terrorisme et l’extrémisme » – le gouvernement chinois a arbitrairement détenu et emprisonné environ un million de Ouïghours, de Kazakhs et d’autres personnes dans des « camps de rééducation politique », des centres de détention et des prisons officiels. .

Lors d’entretiens avec Human Rights Watch, des habitants ont décrit des policiers se présenter avec des listes de noms, arrêtant des Ouïghours et d’autres Turcs dans la rue ou chez eux – parfois en pleine nuit – et les faisant disparaître de force. Les personnes ciblées étaient souvent arrêtées pour des actes banals et licites, comme assister aux funérailles islamiques d’un voisin ou posséder une application de téléphonie mobile que le gouvernement n’aimait pas.

Dans certaines régions du Xinjiang, des familles turques entières ont été victimes de disparitions forcées ou déchirées, les adultes étant détenus et les enfants placés dans des « orphelinats » gérés par l’État qui visent à éradiquer leur culture et leur identité. Des cas de torture, de viol et de décès en détention ont été signalés.

Même ceux qui ne sont pas détenus ont énormément souffert. Les autorités ont saisi les passeports, installé des systèmes de surveillance de masse de haute technologie dans les espaces publics et soumis les habitants au travail forcé et à des campagnes d’endoctrinement politique étouffantes.

Le rapport de l’ONU, qui a validé ces récits effrayants, a suscité une attention sans précédent sur le traitement horrible infligé aux Ouïghours par Pékin. Et même si Pékin a réussi en octobre dernier à contrecarrer de peu les efforts des autres gouvernements pour débattre du rapport au Conseil des droits de l’homme de l’ONU, les inquiétudes internationales concernant la région restent profondes. Alors, qu’est-ce qui a changé, le cas échéant, depuis la publication du rapport ?

Les journalistes indépendants qui ont réussi à s’infiltrer au Xinjiang ont constaté que certains camps de rééducation politique ont été fermés, bien qu’il n’existe aucun bilan public du nombre de ceux qui ont été fermés.

À la mi-2022, Human Rights Watch estimait que près d’un demi-million de Ouïghours et d’autres peuples turcs étaient toujours en prison. Il n’y a toujours aucune indication de libérations massives des prisons.

De nombreux Ouïghours à l’étranger ne peuvent toujours pas entrer en contact avec leur famille ni recevoir de nouvelles de leur sort ou de leur état de santé. Une connaissance ouïghoure m’a récemment déclaré : « Pour moi, le Xinjiang n’est normal que lorsque je peux à nouveau parler avec ma famille. » Certains dont les proches sont décédés apprennent leur décès des mois, parfois des années après les faits.

Les résidents du Xinjiang et les touristes d’autres régions de Chine ont publié des informations suggérant que les autorités locales ont réduit certaines mesures de sécurité intrusives, décrivant moins de points de contrôle de police et des contrôles de sécurité moins stricts.

Mais ces contrôles sont encore fréquemment effectués, notamment dans les hôtels et les centres commerciaux. L’achat d’essence nécessite toujours que les conducteurs présentent plusieurs pièces d’identité et se soumettent à une reconnaissance faciale. Comme le dit un internaute ouïghour – ce qui est rare sur les forums en ligne chinois : « En gros, si vous ressemblez à une minorité ethnique, ils vous fouilleront. [at checkpoints] … Parfois, je me sens vraiment mal, je ne me sens pas respecté.

Les publications gouvernementales en ligne indiquent que les autorités continuent de mettre en œuvre un programme obligatoire à l’échelle régionale connu sous le nom de fanghuiju (visiter, bénéficier et rassembler). Cela implique que des fonctionnaires soient « jumelés » à des familles turques pour les endoctriner et les surveiller, souvent dans leurs propres maisons, afin de garantir que les « groupes ethniques soient unis comme une famille ». Les autorités du Xinjiang continuent de publier des photos et des vidéos prétendant montrer des familles minoritaires « reconnaissantes » accueillant des fonctionnaires, mangeant et dansant avec eux.

Fin 2021, Pékin a remplacé le secrétaire du parti du Xinjiang, Chen Quanguo, qui a dirigé la répression, par Ma Xingrui, qui a gouverné la région économiquement dynamique du Guangdong. Mais Ma continue de placer l’assimilation forcée des Ouïghours et des Turcs au cœur de sa politique.

Son discours de novembre 2022 au plénum du Parti communiste du Xinjiang a souligné la poursuite des efforts de « lutte contre le terrorisme ». Il a souligné la « sinisation » de l’Islam, une campagne qui consiste à renforcer le contrôle idéologique du gouvernement sur la religion, en réinterprétant notamment le Coran conformément aux « valeurs socialistes ».

Son gouvernement a également lancé de nouveaux programmes visant à éliminer par la force la culture et l’identité turques. L’une consiste à « utiliser la culture pour nourrir le Xinjiang », qui vise à garantir que les Ouïghours aient « les bonnes opinions » et s’identifient à la culture chinoise et au Parti communiste chinois. Une autre solution consiste à veiller à ce que « tous les groupes ethniques soient intégrés », ce qui vise à créer des espaces ethniquement mixtes, y compris des zones résidentielles.

Le gouvernement chinois a tenté de convaincre le monde que le Xinjiang a évolué, qu’il a réussi à apaiser les troubles internes et qu’il se concentre désormais sur le développement économique. Et il a veillé à ce que les Ouïghours – isolés, intimidés et réduits au silence – ne soient pas en mesure de contester ce récit.

Certains États démocratiques ont publié des déclarations condamnant les abus au Xinjiang et ont tenté de soulever la question au Conseil des droits de l’homme de l’ONU. Mais les autres actions concrètes ont été rares : seule une poignée de responsables du Xinjiang ont été sanctionnés, et seuls les États-Unis ont adopté une législation interdisant les produits fabriqués dans la région pour des raisons de travail forcé.

Mais il semble que la majorité du monde détourne le regard. Les dirigeants politiques du monde entier ont repris leurs réunions avec de hauts responsables chinois après la fin de la pandémie de COVID-19, sans les contester publiquement sur les crimes contre l’humanité qui ont eu lieu au Xinjiang. C’est exactement ce que veut Pékin : que les abus au Xinjiang soient oubliés.

C’est pourquoi les gouvernements concernés devraient redoubler d’efforts pour mener une enquête internationale indépendante sur les crimes contre l’humanité commis par la Chine, qui devrait identifier les responsables des abus. Ils devraient imposer des interdictions coordonnées de visa et d’autres interdictions de voyager, ainsi que des sanctions individuelles ciblées.

Ils devraient également poursuivre les poursuites pénales nationales contre ces responsables en vertu du principe de « compétence universelle », qui permet à n’importe quel pays de poursuivre les crimes internationaux graves, quel que soit le lieu où le crime a été commis. Et ils devraient systématiquement documenter les personnes arbitrairement détenues et emprisonnées au Xinjiang, faire pression sur Pékin pour qu’il les libère et réunir les familles.

Le haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme, Volker Türk, qui a souligné en mars la nécessité d’un « suivi concret » des recommandations du rapport de son bureau, devrait clairement énoncer ces prochaines étapes. Entre autres mesures, son bureau devrait continuer de surveiller et de rendre compte de la situation au Xinjiang, de tenir le Conseil des droits de l’homme de l’ONU informé et de soutenir ceux qui recherchent leurs proches disparus.

Ces mesures sont aussi urgentes aujourd’hui qu’elles l’étaient il y a un an. Les gouvernements qui ne subissent aucune conséquence grave en cas d’abus massifs sont simplement encouragés à en commettre davantage. Qu’est-ce qui pourrait suivre l’impunité persistante au Xinjiang ? Nous ne voulons pas le savoir.

Les opinions exprimées dans cet article appartiennent à l’auteur et ne reflètent pas nécessairement la position éditoriale d’Al Jazeera.