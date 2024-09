Le magnifique Galaxy Book4 Edge de Samsung est tombé à son prix le plus bas à ce jour

La portabilité d’un ordinateur portable est agréable et tout, mais souvent, le compromis est un écran plus petit qui peut sembler à l’étroit si vous avez beaucoup d’onglets ouverts. Heureusement, il existe des ordinateurs portables comme Le Galaxy Book4 Edge de Samsungqui propose un écran de 16 pouces dans un boîtier fin et léger. Il commence généralement à 1 499,99 $, mais à l’heure actuelle, Best Buy le vend avec 16 Go de RAM et 512 Go de stockage pour seulement 999,99 $ (450 $ de rabais), qui est un nouveau prix bas historique. Si vous préférez un écran légèrement plus petit, le modèle 14 pouces est également en vente à 899,99 $ (450 $ de rabais).