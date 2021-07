Le magnifique collier d’Anushka Sharma avec la connexion Virat Kohli et Vamika a attiré l’attention des internautes, découvrez ce qu’il y a dessus

Les couples de célébrités qui sont constamment sous les projecteurs des médias trouvent différentes façons d’exprimer leur amour les uns pour les autres. Alors que certains se tournent vers les médias sociaux pour partager des photos pâteuses, se faire tatouer assortis et ne manquent aucune occasion de faire des compliments et de l’amour dans la section commentaires des publications de leur partenaire, il y a des couples qui ne préfèrent pas les PDA et ont plutôt des manières plus subtiles de montrer de l’amour comme si les initiales de leurs noms étaient gravées sur un bijou.

Dernièrement, l’actrice Anushka Sharma portait un collier à breloques qui a attiré notre attention.

Si l’on parcourt les dernières photos d’Anushka sur son compte Instagram, ainsi que quelques selfies qu’elle a partagés récemment sur Instagram Stories, on apercevra le même collier de breloques dorées personnalisé autour de son cou. Anushka, qui est actuellement en Angleterre avec son mari joueur de cricket Virat et leur bébé de 6 mois Vamika, a récemment laissé tomber plusieurs de ces photos, arborant le même pendentif qui a maintenant attiré notre attention et nous sommes intrigués par ce qu’il comprend.

Jetez un œil aux photos d’Anushka portant le collier ici :

Pour les non-spécialistes, le magnifique bijou personnalisé a été offert à Anushka Sharma par l’as designer et amie proche de l’actrice, Sabyasachi, alors qu’elle était enceinte de Vamika. Elle l’a même porté pour sa séance photo de grossesse avec le magazine Vogue.

Créé dans un style victorien en or et orné de pierres semi-précieuses, il est intéressant de noter que le collier d’Anushka a son «A» initial et celui du «V» de Virat en or. Par coïncidence, le « V » initial représente désormais également la fille du couple, Vamika. Coïncidence étonnante, n’est-ce pas ?

Après avoir reçu le cadeau, Anushka avait partagé une photo remerciant Sabyasachi pour le cadeau attentionné. Elle a également donné un aperçu de la note que Sabysachi a jointe au cadeau. « Félicitations à vous deux. Beaucoup, beaucoup de nous tous. Sabyasachi. » Son message faisait partie des messages de félicitations qui ont afflué pour le couple lorsqu’ils ont annoncé leur grossesse.

Regardez de plus près la photo du collier ici :

Anushka Sharma et Virat Kohli, qui se sont secrètement mariés en 2017, accueillent la petite fille Vamika en janvier de cette année. Ils ont récemment partagé d’adorables photos d’un pique-nique dans un parc, célébrant les six mois de naissance de Vamika.