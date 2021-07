Le transfert d’Erik Lamela de Tottenham Hotspur à Séville étant désormais terminé, une grande ère de huit ans est sur le point de se terminer au club du nord de Londres.

La signature de Lamela pour Séville, dans le cadre d’un accord annoncé de 21,6 millions de livres sterling qui amène le jeune ailier Bryan Gil dans l’autre sens, annonce le départ du dernier membre des « Magnificent Seven » – les sept joueurs signés par les Spurs en 2013 en utilisant le produit du transfert de 85 millions de livres sterling de Gareth Bale alors record du monde au Real Madrid le même été.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Lorsque les Spurs se sont retrouvés au ras de l’argent mais avec un trou de la taille d’une balle pour combler l’équipe de l’entraîneur Andres Villas-Boas, ils ont dépensé 105 millions de livres sterling en seulement 55 jours pour combler l’écart avec sept nouveaux visages : Etienne Capoue, Nacer Chadli, Vlad Chiriches, Christian Eriksen, Paulinho, Roberto Soldado et Lamela.

Lamela était le dernier joueur restant de cette frénésie de dépenses, la plupart des autres s’avérant beaucoup moins magnifiques pour les Spurs que la première fois facturée.

Cela n’a pas été facilité par le fait que Villas-Boas n’a été limogé que quatre mois après le début de sa première saison et que son remplaçant, Tim Sherwood, n’a duré que cinq mois au poste avant que Mauricio Pochettino ne soit embauché à l’été 2014.

EXCLUSIF! Première photo des sept nouveaux #THFC signatures pic.twitter.com/WEAxaz22IT – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 septembre 2013

Voici un aperçu de la façon dont Lamela et les autres septuples financés par Bale se sont comportés aux Spurs, avec leurs contributions allant de la véritable excellence à la quasi-inutilité. (Tous les frais de transfert prélevés sur Transfermarkt).

7. Vlad Chiriches (8,5 millions de livres sterling du Steaua Bucarest)

🎯 Vlad Chiricheș 🏹 En bas à gauche ⚽

🎯 @LewisHoltby En haut à droite ⚽ Quelle a été votre frappe préférée de notre retour contre Fulham en 2013 ?#COYS pic.twitter.com/VIobHe3Sxd – Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 17 août 2018

L’arrière central international roumain a passé deux ans à White Hart Lane avant de partir en juillet 2015 après avoir eu ce qui pourrait être poliment décrit comme « un impact minimal ». Son départ de 4,5 millions de livres sterling pour Naples faisait partie d’un exode estival de masse alors que les joueurs ont été rapidement évacués pour faire de la place aux cibles souhaitées par Pochettino.

Avec l’arrivée de Toby Alderweireld renversant Chiriches plus loin dans l’ordre hiérarchique, le défenseur est parti pour rejoindre Napoli après avoir totalisé seulement 27 apparitions en Premier League. Dans un adieu plutôt approprié, le défenseur a également été expulsé lors de son dernier match pour Tottenham après avoir vu le rouge lors d’une victoire 3-0 contre Stoke à la fin de la saison 2014-15.

Chiriches a passé quatre ans avec Napoli, bien que de nombreuses blessures – dont une rupture du croisé antérieur subie en septembre 2018 – l’ont vu passer plusieurs périodes sur la touche. Il a ensuite rejoint Sassuolo pour un prêt d’une saison en 2019-2020, une décision rendue permanente l’été suivant. Pourtant, le mérite est dû: Chiriches n’a marqué qu’un seul but pour les Spurs, mais c’était un coupe-marguerite longue portée exceptionnel dans une victoire de retour contre Fulham en décembre 2013.

6. Etienne Capoue (8,6 M £ de Toulouse)

2 Liés

Capoue a été officiellement le premier membre de « Magnificent Seven » à quitter Tottenham, n’ayant également duré que deux saisons à White Hart Lane. L’ancien international français a réalisé de bonnes performances au cours des premières semaines de sa carrière chez les Spurs, mais s’est ensuite blessé à la jambe lors de son premier derby du nord de Londres contre Arsenal. Il n’a jamais semblé se remettre complètement de cette absence de deux mois et, après avoir eu du mal à tenir sa promesse initiale, est parti avec seulement 18 départs en championnat à son actif.

Le milieu de terrain combatif est parti à l’été 2015, à l’âge de 26 ans, pour rechercher un nouveau défi avec le nouveau promu Watford dans le cadre d’un transfert de 5,7 millions de livres sterling. Capoue est rapidement devenu un incontournable du onze de départ des Hornets grâce à ses performances infatigables et sans compromis avant de finalement passer à de nouveaux pâturages. En janvier 2021, il a signé pour Villarreal et, quelques mois plus tard, a débuté dans la victoire finale de la Ligue Europa contre Manchester United.

5. Paulinho (17,75 millions de livres sterling de Corinthians)

🔊 Paulinho : « C’est un moment très satisfaisant. Le rêve que je cherchais est devenu réalité. Je donnerai tout » #FCBlive pic.twitter.com/IR3ke07FL1 – FC Barcelone (@FCBarcelona) 17 août 2017

Paulinho a été le premier des « Magnificent Seven » à s’élancer à Tottenham début juillet 2013, peu de temps après avoir marqué deux fois pour le Brésil lors de la Coupe des Confédérations où il a été nommé troisième meilleur joueur du tournoi. Le Real Madrid était également lié au milieu de terrain de 24 ans, mais ce sont les Spurs qui ont remporté la course pour signer la star prometteuse des Corinthians.

La carrière de Paulinho ne s’est jamais complètement enflammée à White Hart Lane et est partie après seulement deux saisons sans incident, jouant 67 fois et marquant 10 buts sans jamais décrocher une place de départ régulière.

Après avoir été le premier arrivé, le Brésilien a été le deuxième membre des Sept à partir, 23 jours après Capoue. Paulinho a été autorisé à rejoindre l’équipe de Super League chinoise Guangzhou Evergrande en juin 2015 pour un transfert d’une valeur de 9,9 millions de livres sterling. Il a ensuite fait un retour choc dans le football européen lorsque Barcelone a déboursé 40 millions d’euros pour ses services à l’été 2017, bien qu’il n’ait duré qu’une saison au Camp Nou avant de retourner à Guangzhou – d’abord en prêt, puis de manière permanente.

Aujourd’hui âgé de 32 ans, Paulinho a été libéré le mois dernier et a récemment signé pour le club saoudien d’Al-Ahli pour un contrat de trois ans.

4. Roberto Soldado (26 millions de livres sterling de Valence)

Los hinchas de #Villarreal espérant que #Soldado le acierte al arco mejor que a la tribuna. Así se presentó:pic.twitter.com/KOXjW9PbKT — Claudio Mauri (@hcmauri) 18 août 2015

Bien qu’il n’ait jamais hésité à travailler dur pour son équipe, l’échec flagrant de Soldado à convertir la greffe en buts a vu l’Espagnol autrefois prolifique devenir une sorte de punchline à Tottenham. Après avoir coûté 26 millions de livres sterling à signer, Soldado a marqué lors de ses débuts avec les Spurs contre Crystal Palace avant de marquer trois buts lors de ses deux prochains matchs. Cependant, il n’a inscrit que cinq autres buts en championnat au cours des deux prochaines saisons avant – comme Capoue, Paulinho et Chiriches – de repartir à l’été 2015, retournant dans son Espagne natale avec Villarreal dans le cadre d’un contrat d’une valeur de 7 millions de livres sterling. .

Les choses ont ensuite pris un départ tout aussi burlesque à El Madrigal, alors que le malheureux attaquant tentait de lancer des ballons de football dans la foule lors de sa présentation et en quelque sorte conspiré pour rater la cible une fois de plus. Depuis lors, Soldado a passé du temps en Turquie avec Fenerbahce avant de revenir en Liga avec Grenade nouvellement promue à l’été 2019.

Le vétéran de 36 ans a depuis rejoint Levante après avoir signé un contrat de deux ans le mois dernier.

3. Nacer Chadli (7 millions de livres sterling de Twente)

Après trois bonnes saisons en Eredivisie, Chadli a déménagé à Tottenham en juillet 2013 à l’âge de 23 ans et est devenu la deuxième signature majeure de Villas-Boas de l’été. L’international belge a d’abord fait remarquer les Spurs lorsqu’il a marqué deux fois contre le club, à domicile et à l’extérieur, lors de la campagne 2010-11 de la Ligue des champions.

Alors que sa première saison en Angleterre était à peine plus que médiocre (cinq buts, dont un seul en championnat), Chadli est sorti des blocs en 2014-15 lorsque l’arrivée du nouveau manager Pochettino a déclenché une belle forme de but. . Le milieu de terrain offensif a marqué 13 fois cette saison, dont le cinquième but d’une victoire mémorable de 5-3 sur Chelsea, alors que Tottenham commençait à évoluer sous leur nouvel entraîneur argentin.

Cependant, Chadli a commencé à perdre de la popularité au fur et à mesure que la campagne 2015-16 se déroulait et il est parti pour West Brom à l’été 2016 dans le cadre d’un accord d’une valeur de 13 millions de livres sterling, un retour décent pour les Spurs. Depuis, il a enduré des séjours en club assez banals avec Monaco, Anderlecht et Istanbul Basaksehir tout en restant un incontournable de l’équipe nationale belge, ayant été sélectionné à la fois pour la Coupe du monde 2018 et l’Euro 2020.

2. Erik Lamela (25,7 millions de livres sterling de Rome)

Tout à fait sensationnel 🤯@ErikLamelaL’objectif audacieux de Rabona est votre 2020/21 @BudFootball But de la saison 🔥#PLAwards pic.twitter.com/1NU4jzF70L – Premier League (@premierleague) 5 juin 2021

Bien qu’il n’ait jamais exploité régulièrement son potentiel initial, Lamela quitte Tottenham après avoir cultivé un puissant « héros culte » parmi les fans. Malgré toute l’incohérence et la frustration, l’agile milieu de terrain a produit une belle série de faits saillants comprenant non pas un mais deux buts de Rabona : le premier, contre Asteras en 2015, a été marqué depuis le bord de la boîte; le second, contre Arsenal, et a été élu But de la saison en Premier League 2020-21.

Cependant, comme pour résumer l’essence même de Lamela, il a également réussi à se faire expulser dans ce même derby londonien avant de se retrouver du côté des perdants.

Malgré tous ses éclairs de jeu de jambes fantaisistes et son dévouement à liquider les joueurs et les supporters adverses, le joueur de 29 ans a passé une grande partie de ses neuf saisons aux Spurs sur le banc et la table de traitement. Il a disputé 177 matches de Premier League pour le club, avec une moyenne de seulement 19 matchs par saison et marquant 17 buts au cours de cette période. Mais deux de ces frappes étaient de l’or pur.

1. Christian Eriksen (11,5 millions de livres sterling d’Ajax)

Sans aucun doute le meilleur transfert que Villas-Boas et Daniel Levy ont réussi à tirer de la manne de Bale, la signature d’Eriksen était excellente. L’international danois a rapidement pris le relais en termes de qualité créative, faisant ses preuves un important catalyseur de milieu de terrain offensif pour les Spurs pendant de nombreuses années à venir – marquant 51 buts et récolté 62 passes décisives en 226 matches de championnat.

Eriksen n’est devenu que le deuxième joueur après David Beckham à fournir plus de 10 passes décisives en quatre saisons consécutives de Premier League lorsqu’il a de nouveau atteint le double des chiffres en avril 2019. Mais il était bien plus qu’un meneur de jeu, car son rythme de travail inlassable a joué un rôle central. dans la progression des Spurs sous Pochettino, entrant dans le top quatre et poussant dans les dernières étapes de la Ligue des champions, atteignant même la finale en 2018-19 avant de perdre contre Liverpool.

Cependant, les choses ont commencé à changer à la fin du règne de Pochettino alors qu’Eriksen, toujours sans trophée à montrer pour ses années chez les Spurs, a évoqué un transfert potentiel au Real Madrid après cette défaite finale de la Ligue des champions. Le nouveau manager Jose Mourinho a été recruté et le milieu de terrain en fuite s’est soudainement retrouvé réduit à un membre de l’équipe, avant d’être autorisé à rejoindre l’Inter Milan pour 17 millions de livres sterling en janvier 2020 alors que son contrat avec les Spurs arrivait dans les six mois suivant son expiration. Après un démarrage lent en Italie, Eriksen a joué un rôle dans le Nerazzurri remportant leur premier titre de Serie A en 11 ans la saison dernière.

Cet été, le monde du football s’est uni dans son soutien à Eriksen après son effondrement sur le terrain après avoir subi un arrêt cardiaque lors de la première moitié du match d’ouverture de l’Euro 2020 du Danemark contre la Finlande le 12 juin. opération pour implanter un dispositif de démarrage cardiaque. Le joueur de 29 ans n’a pas encore fait de déclaration sur son intention de continuer à jouer, mais un responsable de la FA italienne a déclaré qu’il ne pourrait plus jouer pour l’Inter. jusqu’à ce qu’il soit assez bien pour que l’implant soit retiré.