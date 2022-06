Le magnésium vous aide-t-il à dormir ?

Q Le magnésium aide-t-il à dormir ?

UN. Des études ont trouvé un lien entre de faibles niveaux de magnésium, un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans un large éventail de processus corporels, et les troubles du sommeil. Mais si vous craignez de ne pas consommer suffisamment de magnésium, changer votre alimentation peut être une meilleure option que de prendre un supplément, car « il y a vraiment peu de preuves que la prise de doses super-thérapeutiques de magnésium vous apportera un avantage », a déclaré le Dr. Raj Dasgupta, professeur de médecine pulmonaire et du sommeil à l’Université de Californie du Sud.

Le minéral est largement disponible dans les aliments d’origine végétale et animale, et les reins limitent l’excrétion urinaire de magnésium, de sorte que les carences sont rares chez les personnes en bonne santé. Les légumes verts à feuilles, les noix, les légumineuses et les grains entiers sont de bonnes sources de magnésium. le poisson, le poulet et le bœuf contiennent également du magnésium. Les personnes âgées et les personnes atteintes de certains troubles, tels que le diabète de type 2, les maladies gastro-intestinales et l’alcoolisme, peuvent cependant en avoir des quantités insuffisantes.

« La carence en magnésium a été associée à des niveaux plus élevés de stress, d’anxiété et de difficulté à se détendre, qui sont des ingrédients clés pour bien dormir la nuit », a déclaré le Dr Dasgupta. Il a noté que le magnésium interagit avec un neurotransmetteur important qui favorise le sommeil.