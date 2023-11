Le magnésium abaisse-t-il la tension artérielle ?

Le magnésium est un minéral présent dans les aliments, les suppléments et certains médicaments. En 2022, la Food and Drug Administration (FDA) a approuvé une allégation de santé qualifiée autorisant les aliments et les suppléments contenant du magnésium à inclure des informations sur leurs étiquettes selon lesquelles « une alimentation contenant suffisamment de magnésium peut réduire le risque d’hypertension artérielle », mais des « preuves scientifiques sont incohérents et peu concluants.

Bien que certaines recherches aient montré que le magnésium réduit la tension artérielle, il n’existe aucun résultat concluant sur la quantité de magnésium à prendre ou sur la meilleure forme. Dans la mesure du possible, le magnésium devrait provenir de la nourriture plutôt que de suppléments.

Cet article examinera les effets du magnésium sur le corps, ses bienfaits et les aliments riches en magnésium. Il abordera également les suppléments de magnésium et leurs effets secondaires.

Nazar Abbas Photographie / Getty Images



Que fait le magnésium pour le corps ?

Le magnésium joue un rôle important dans le maintien de la santé du corps. Il aide à réguler la tension artérielle, la glycémie et la fonction musculaire et nerveuse. Il aide le corps à fabriquer des protéines, des os et de l’ADN (matériel génétique).

Un apport plus élevé en magnésium peut contribuer à augmenter la densité osseuse, réduisant ainsi le risque d’ostéoporose (densité et masse osseuses réduites) et de fractures osseuses. Il diminue également le risque et les symptômes du diabète de type 2 en aidant à réguler la glycémie.

Avantages du magnésium

La tension artérielle augmente lorsque les vaisseaux sanguins deviennent raides et resserrés. On pense que le magnésium aide à abaisser la tension artérielle, car ce minéral agit en maintenant les vaisseaux sanguins détendus. Le magnésium aide également les vaisseaux sanguins à rester en bonne santé en agissant comme antioxydant pour contrecarrer les dommages aux vaisseaux sanguins.

Certaines études ont montré que les avantages du magnésium pour abaisser la tension artérielle ne sont pas concluants ou n’apportent qu’un léger bénéfice. Certaines études ont montré des preuves plus solides que le magnésium peut abaisser la tension artérielle, mais les résultats diffèrent quant à la quantité de magnésium nécessaire pour avoir un effet.

Une étude a analysé les résultats de 34 essais cliniques différents. Il a été constaté que la prise de suppléments oraux de magnésium réduisait considérablement la tension artérielle, mais qu’elle n’était probablement efficace que chez les personnes déjà carencées en magnésium.

Une autre étude a analysé les résultats de 49 essais cliniques sur des suppléments oraux de magnésium pour l’hypertension artérielle. En examinant 20 études portant sur des personnes souffrant d’hypertension non traitée, ils ont constaté que des suppléments de magnésium de 600 milligrammes (mg) par jour ou plus étaient nécessaires pour abaisser la tension artérielle.

Dans les 10 études portant sur des personnes traitées pour l’hypertension mais dont l’hypertension n’était pas contrôlée, une baisse de la pression artérielle a été observée à des doses de magnésium allant de 240 à 607 mg/jour dans les différentes études. Les études incluant des personnes souffrant d’hypertension contrôlée ou non n’ont constaté aucune réduction de la pression artérielle avec une supplémentation en magnésium dans cette analyse.

Il a également été démontré qu’une supplémentation en magnésium réduit l’hypertension artérielle chez les personnes atteintes de diabète (une affection entraînant des taux élevés de sucre dans le sang ou de glucose), de prédiabète (taux de sucre dans le sang pas assez élevés pour être considéré comme un diabète), de résistance à l’insuline (lorsque les cellules ne répondent plus bien à l’hormone insuline et ne peuvent plus absorber le glucose du sang, ce qui nécessite plus d’insuline) et les maladies cardiaques.

Aliments riches en magnésium

Il est recommandé d’obtenir du magnésium par le biais d’aliments naturels plutôt que de suppléments ou d’aliments enrichis (tels que les céréales pour petit-déjeuner), car les aliments naturels fournissent des nutriments supplémentaires, notamment des fibres, présentant de nombreux avantages pour la santé.

La FDA n’exige pas que les étiquettes des aliments indiquent la teneur en magnésium, sauf si du magnésium a été ajouté à l’aliment.

Les aliments riches en magnésium comprennent :

Graines de citrouille

Graines de Chia

Amandes

Épinard

Noix de cajou

Cacahuètes

Haricots noirs

Edamame

Beurre d’arachide

Patates

L’apport nutritionnel recommandé (AJR) en magnésium est de 400 mg pour les hommes âgés de 19 à 30 ans et de 420 mg pour les hommes âgés de 31 ans et plus. L’AJR pour les femmes est de 310 mg pour les 19 à 30 ans et de 320 mg pour les 31 ans et plus. (Notez que les termes de sexe ou de genre de la source liée sont utilisés dans cet article.)

Parlez à un fournisseur de soins de santé Contactez un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments de magnésium. Ces suppléments peuvent provoquer des effets secondaires et interagir avec certains médicaments.

Dois-je prendre des suppléments de magnésium ?

Plus de la moitié des Américains ont une faible teneur en magnésium alimentaire. Les personnes âgées et celles souffrant de maladies gastro-intestinales (GI), de diabète de type 2 ou de troubles liés à la consommation d’alcool à long terme sont plus susceptibles de consommer trop peu de magnésium.

Les directives diététiques pour les Américains conseillent que les compléments alimentaires puissent être envisagés dans certains cas si vous ne pouvez pas atteindre l’AJR en nutriments par l’alimentation.

Les suppléments de magnésium sont disponibles sous diverses formes et leur degré d’absorption par l’organisme varie.

L’aspartate, le chlorure, l’oxyde, le pidolate et le chélate d’acides aminés de magnésium se sont révélés efficaces pour abaisser la tension artérielle chez les personnes souffrant d’hypertension artérielle incontrôlée qui prenaient également des médicaments hypotenseurs. Cependant, ils n’étaient pas efficaces chez les personnes souffrant d’hypertension artérielle qui ne prenaient pas de médicaments hypotenseurs.

Certaines recherches ont montré que le taurate de magnésium est également efficace pour abaisser la tension artérielle.

Effets secondaires du magnésium

Le magnésium provenant des aliments n’est nocif en aucune quantité et n’a pas besoin d’être limité.

Il est recommandé aux adultes de ne pas consommer plus de 350 mg de magnésium par jour provenant de compléments alimentaires ou de médicaments. Prendre plus que la quantité recommandée peut provoquer de la diarrhée, des nausées, des crampes abdominales et, à des niveaux extrêmement élevés, un rythme cardiaque irrégulier.

Pour de nombreux groupes d’âge, la limite supérieure (UL) des suppléments et des médicaments semble être inférieure à la RDA. Cela est dû au fait que les AJR contiennent du magnésium provenant de toutes les sources : aliments, boissons, compléments alimentaires et médicaments. Les UL incluent le magnésium provenant uniquement des compléments alimentaires et des médicaments ; ils n’incluent pas le magnésium présent naturellement dans les aliments et les boissons.

Les suppléments de magnésium peuvent également interférer avec le fonctionnement de certains médicaments, notamment :

Bisphosphonates (utilisés pour traiter l’ostéoporose), dont Fosamax (alendronate)

Antibiotiques, y compris les tétracyclines telles que la Declomycine (déméclocycline) et la Vibramycine (doxycycline), et les quinolones telles que Cipro (ciprofloxacine) et Levaquin (lévofloxacine)

Diurétiques (pilules pour l’eau), notamment Lasix (furosémide), Bumex (bumétanide), Aquazide H (hydrochlorothiazide), Edecrin (acide éthacrynique), Midamor (amiloride) et Aldactone (spironolactone)

Inhibiteurs de la pompe à protons (IPP) (médicaments utilisés pour traiter les ulcères ou le reflux acide), notamment Nexium (ésoméprazole magnésium) et Prevacid (lansoprazole)

Pour éviter les interactions et les effets secondaires potentiels, consultez toujours un pharmacien ou un professionnel de la santé avant de commencer à prendre des suppléments de magnésium.

Résumé

Même si certaines études montrent que des niveaux plus élevés de magnésium peuvent contribuer à abaisser la tension artérielle chez

certaines personnes, il n’existe aucune donnée concluante ou cohérente sur son efficacité ou sur le dosage ou la forme qui pourrait être le meilleur.

Le magnésium remplit de nombreuses fonctions corporelles importantes et est mieux consommé par l’alimentation. Si vous avez du mal à obtenir suffisamment de magnésium par l’alimentation, des suppléments peuvent être envisagés dans certains cas.

Étant donné que les suppléments de magnésium peuvent provoquer des effets secondaires et interagir avec certains médicaments, il est toujours préférable de consulter un professionnel de la santé avant de prendre des suppléments de magnésium.