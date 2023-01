Le magnat ukrainien nie les détournements de fonds lors d’une audience en France

CHAMBERY, France (AP) – Un milliardaire ukrainien et ancien législateur soupçonné d’avoir détourné plus de 100 millions de dollars a comparu jeudi devant un tribunal français, qualifiant l’affaire contre lui de motivation politique et déclarant qu’il veut retourner en Ukraine pour combattre les Russes qui ont envahi son pays.

Le magnat des mines Kostiantyn Zhevago, 48 ans, a été arrêté la semaine dernière dans la station de ski de Courchevel dans les Alpes françaises sur la base d’un mandat international émis par l’Ukraine.

« C’est vraiment une chose politique. J’ai toujours combattu les corrompus en Ukraine », a déclaré Zhevago lors d’une audience jeudi dans la ville alpine de Chambéry. Sa femme et sa fille étaient également présentes.

Les autorités ukrainiennes ont soumis 244 pages de documents à l’appui de leur demande d’extradition de Zhevago, et le tribunal a ajourné jusqu’au 19 janvier pour les étudier.

Zhevago a déclaré qu’il n’avait rien à voir avec le détournement de fonds dont il est accusé et s’est vigoureusement opposé à l’extradition.

“Je veux retourner en Ukraine, mais pas aller en prison – pour lutter contre les agresseurs (russes)”, a-t-il déclaré dans son dernier appel.

Zhevago était le principal bénéficiaire de la défunte Finance & Credit Bank d’Ukraine et l’ancien directeur général de la société minière Ferrexpo, l’un des principaux exportateurs mondiaux de boulettes de minerai de fer et coté à la Bourse de Londres. Sa base d’exploitation se trouve dans le centre de l’Ukraine.

Zhevago était le plus jeune député ukrainien lors de sa première élection en 1998 et a servi jusqu’en 2019, principalement en tant qu’indépendant.

En 2019, les autorités ukrainiennes ont lancé une affaire pénale l’accusant, ainsi que d’autres hauts dirigeants de Finance & Credit Bank, d’avoir détourné conjointement plus de 100 millions de dollars de la banque, selon le Bureau d’État ukrainien des enquêtes. Il a déclaré que le stratagème présumé portait atteinte “aux intérêts de l’État et des déposants de la banque”.

Les propriétés de Zhevago, les sociétés liées à lui et d’autres actifs en Ukraine ont été saisis à la suite de l’affaire.

Ses avocats ont demandé sa libération de la garde à vue française dans l’attente de nouvelles audiences d’extradition.

“Je n’ai jamais été en prison. C’est la première fois. Je ne mérite pas ça. Je veux sortir de prison jusqu’à la prochaine audience et faire tout ce que vous demandez. Je sais que la justice en France est basée sur la démocratie », a déclaré Zhevago.

Les procureurs ont fait valoir qu’il représente un risque de fuite, notant que sa résidence principale est à Dubaï, que sa famille vit à Londres et qu’il a déposé une demande d’asile à Gibraltar, et dispose de “ressources très importantes” pour financer d’éventuels voyages.

« Les Ukrainiens disent que je suis un oligarque mais ce n’est pas vrai. J’ai toujours combattu les oligarques », a déclaré Zhevago au tribunal.

Trois policiers français l’ont escorté hors de la salle d’audience. Portant une casquette noire et un masque anti-coronavirus couvrant son visage, il a été emmené dans une voiture et transporté vers un centre de détention dans la ville voisine d’Aiton. Le tribunal devait se prononcer plus tard jeudi sur l’opportunité de le libérer.

Comme d’autres magnats ukrainiens, la richesse de Zhevago a diminué depuis l’invasion russe. Forbes a estimé sa valeur nette l’année dernière à 1,3 milliard de dollars, en baisse par rapport à une estimation d’avant-guerre de 2,2 milliards de dollars.

“Il considère qu’il n’a rien à faire ici”, a plaidé l’un de ses avocats, François Zimeray. “M. Zhevago soutient totalement son peuple.

Nicolas Vaux-montagny et Jamey Keaten, The Associated Press