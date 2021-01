Le magnat Tesla Elon Musk a été déclaré la personne la plus riche du monde, devançant Bezos d’Amazon

Le fondateur de SpaceX et Tesla, Elon Musk, a dépassé le fondateur d’Amazon Jeff Bezos en tant que personne la plus riche du monde, sa fortune étant passée à plus de 185 milliards de dollars. Le milliardaire a semblé surpris par l’annonce.

Musk a été officiellement nommé la personne la plus riche de la planète jeudi, devançant pas si étroitement Bezos grâce à une augmentation de 4,8% de la valeur de l’action de Tesla. La valeur nette du fournisseur de voitures électriques né en Afrique du Sud s’élève maintenant à 188,5 milliards de dollars, tandis que Bezos a « seulement»184 milliards de dollars.

La croissance rapide de la fortune personnelle de Musk au cours de l’année dernière lui a sûrement fait l’envie de ses pairs de la Silicon Valley, mais sa réponse désintéressée aux nouvelles sur Twitter suggérait qu’il ne prêtait pas vraiment attention aux détails.

Comme c’est étrange – Elon Musk (@elonmusk) 7 janvier 2021

« Comme c’est étrange», A fait remarquer le milliardaire, avant de tweeter, il allait«retour au travail.«

Tout le monde n’était pas enthousiasmé par le fait que Musk abaisse plus par an qu’il ne le verrait jamais de sa vie, bien sûr.

Ce n’est pas quelque chose dont on peut être fier, grand homme. Personne ne devrait être milliardaire quand les gens meurent de faim. – Sophie 🏳️‍🌈🎄🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 (@OnceUponASophie) 7 janvier 2021

Si vous êtes la personne la plus riche de la planète, vous êtes sur la mauvaise planète. – aida 🐉 (@groovemoonland) 7 janvier 2021

Beaucoup avaient des idées sur la façon dont il devrait dépenser sa fortune, de mettre fin à la faim et au sans-abrisme dans le monde ou faire des dons à des utilisateurs de Twitter au hasard.

Il est temps pour vous de mettre fin à l’itinérance des vétérans, de financer les organisations qui ont la capacité de résoudre la faim dans le monde et, en général, de répandre un peu l’amour. Vous avez plus que ce dont vous avez besoin. Ne soyez pas un mauvais membre de la tribu humaine. – Continue juste à le faire. Les vies noires comptent. (@HearThisThought) 7 janvier 2021

elon tu en as assez pour nous sauver tous fais-le – Spose (@spizzyspose) 7 janvier 2021

Mais plusieurs utilisateurs ont célébré ses réalisations, notamment détrôner Bezos.

Vous rêvez grand, Elon. Beaucoup d’entre nous ne se soucient pas vraiment de votre valeur nette. Nous tenons à ce que vous ayez des rêves si grands que des millions de personnes puissent les rêver et que nous puissions les réaliser collectivement. Continue de rêver. – Le pape de Stonk n’est jamais trop haut (@RationalEtienne) 7 janvier 2021

Le seul milliardaire qui dormirait encore dans l’usine. Elon, tu mérites ce titre mieux que quiconque. – ⚡️ 特拉 风 🦔T☰SLA mania⚡️ (@Tesla__Mania) 7 janvier 2021

Bezos et Musk ne sont pas seulement des concurrents de l’industrie technologique – tous deux sont déterminés à ramener l’humanité dans l’espace, bien que Musk se soit davantage concentré sur une colonie potentielle sur Mars et que Bezos soit plus intéressé par la construction de fusées réutilisables pour réduire le coût d’envoi de matériaux en orbite. .

La filiale SpaceX de Musk, Starlink, a remporté près d’un milliard de dollars dans une récente offre controversée visant à déployer l’Internet haut débit par satellite dans les zones rurales américaines. Les astronomes et les astronomes amateurs se sont plaints de la pollution lumineuse des milliers de satellites qu’il lance en orbite.

Aussi sur rt.com Les « bénéfices pandémiques » des milliardaires à eux seuls pourraient payer des chèques de relance de 3 000 $ à TOUS les Américains – rapport

Les milliardaires en général ne sont pas très populaires cette année, étant donné les profits énormes qu’ils ont récoltés alors que les hoi polloi étaient interdits de travail en raison des restrictions gouvernementales apportées par Covid-19. Si tous les milliardaires américains mettent en commun leurs bénéfices de 2020, ils pourraient verser 3000 dollars de paiements de relance individuels à chaque Américain sans compromettre leur richesse pré-pandémique.

