Le magnat russe s’apprête à vendre un club de Premier League à un acheteur américain – médias

Maxim Demin est nommé pour vendre l’AFC Bournemouth au chef des Golden Knights de Vegas, Bill Foley

Des mois après que Roman Abramovich a conclu la vente de Chelsea à un consortium basé aux États-Unis, un autre propriétaire russe d’une équipe de football anglaise semble prêt à faire de même au milieu des informations selon lesquelles Maxim Demin est sur le point de vendre sa participation dans le club de Premier League AFC Bournemouth à Bill Foley , qui est propriétaire de l’équipe de la LNH, les Golden Knights de Vegas.

On estime que Foley, 77 ans, a une richesse combinée d’environ 1 milliard de dollars et est prêt à en payer plus de 130 millions de dollars pour financer l’achat du club de Premier League nouvellement promu, avec un accord qui devrait être officialisé dans le prochain jours, selon The Athletic.

Foley détient une participation majoritaire dans les Golden Knights de Vegas depuis qu’il a obtenu les droits d’expansion de la franchise en 2016 et avait déjà exploré une offre pour acheter les Jaguars de Jacksonville de la NFL.

Plus récemment, il s’est concentré sur le fait de devenir le dernier gros investisseur américain à injecter sa richesse dans le football anglais.

Foley, qui dirige un consortium pour financer l’offre, devrait assister au match de Premier League de Bournemouth avec Leicester City samedi après s’être envolé pour l’Angleterre plus tôt cette semaine pour des entretiens avec les représentants de Demin.

Il était également présent pour la séance d’entraînement de Bournemouth vendredi avant le match et a eu droit à une visite du stade et du terrain d’entraînement du club aux côtés du directeur général du club, Neill Blake.

Si, comme prévu, l’accord est conclu dans les prochains jours, il mettra fin à la propriété de 11 ans du club anglais par Demin, né en Russie, après qu’il soit devenu un partenaire à 50-50 avec l’ancien président Eddie Mitchell, et n’aurait payé que 850 000 £. (940 000 $) pour sa participation dans le club.

Il a ensuite racheté Mitchell en 2013 et en est devenu l’unique propriétaire.

Demin, qui a la nationalité britannique, a aidé à superviser l’ascension spectaculaire de Bournemouth à travers la pyramide du football anglais qui a abouti à leur éventuelle promotion en Premier League.

Il a depuis été félicité pour sa gestion du club de football tout au long de la pandémie de Covid-19, au cours de laquelle il a été contraint de faire face à une grave baisse de revenus au milieu des annulations de matches et de jouer à des matchs dans des stades vides.

Bournemouth a de nouveau été promu en Premier League avant cette saison en cours, bien qu’ils aient limogé l’ancien patron Scott Parker après un début de saison difficile qui a été mis en évidence par une misérable défaite 9-0 contre Liverpool fin août.

La tâche initiale de Foley sera de nommer un nouveau directeur permanent, Gary O’Neil occupant le poste de manière temporaire depuis le licenciement de Parker.

Bournemouth occupe actuellement la neuvième position de la Premier League après huit matchs.