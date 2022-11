Le magnat russe Oleg Tinkov renonce à sa citoyenneté après la guerre en Ukraine

Malgré son opposition à la guerre, les autorités britanniques ont annoncé des sanctions contre Tinkov en mars, gelant ses avoirs britanniques, interdisant ses bateaux et avions privés du territoire britannique et empêchant ses citoyens et entreprises de faire affaire avec lui. Des responsables du ministère des Affaires étrangères ont accusé l’homme d’affaires de 54 ans d’avoir profité de son implication dans la Tinkoff Bank ou d’avoir soutenu le gouvernement russe à travers elle. Un communiqué de presse du ministère des Affaires étrangères a cité des rapports estimant sa valeur nette à l’époque à 3,4 milliards de livres sterling (3,9 milliards de dollars).

Plus tôt cette semaine, le journal The Telegraph a rapporté que l’éminent homme d’affaires russe Nikolay Storonsky, qui a cofondé la banque Revolut, avait également renoncé à sa citoyenneté.

L’oligarque en exil Mikhail Khodorkovsky, qui était autrefois l’homme le plus riche de Russie avant son arrestation en 2003, est devenu l’un des critiques les plus en vue de Poutine. Dans une interview accordée au Washington Post plus tôt cette année à Londres, il a appelé d’autres personnalités russes qui ont fui le pays à dénoncer l’invasion. “Si vous êtes parti, vous devriez vous dissocier publiquement ou nous devrions être obligés de soupçonner que vous agissez sur [the Kremlin’s] nom », a-t-il déclaré.