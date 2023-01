Le magnat pro-démocratie de Hong Kong Jimmy Lai demande une réunion avec Rishi Sunak – rapport

Les avocats du militant hongkongais et magnat des médias Jimmy Lai auraient demandé à rencontrer le Premier ministre britannique pour discuter de son cas.

Lai, double citoyen de Hong Kong et britannique, attend son procès pour des accusations de sécurité nationale dans l’une des affaires les plus médiatisées portées par les autorités de Hong Kong contre le mouvement pro-démocratie. S’il est reconnu coupable, il risque la prison à vie.

Selon la BBC, l’équipe juridique internationale de Lai a écrit au dirigeant britannique, Rishi Sunak, demandant une réunion urgente sur « les moyens potentiels d’obtenir la libération de M. Lai ».

Les accusations ont été portées en vertu de la loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong en 2020, qui interdit un large éventail de comportements de collusion avec des forces étrangères – l’accusation à laquelle Lai fait face – ou de sécession, de subversion ou de terrorisme.

La BBC a rapporté que l’équipe juridique avait fait deux demandes pour rencontrer les ministres des Affaires étrangères du Royaume-Uni dans le passé, qui ont été soit refusées, soit sans réponse. Il a déclaré que le gouvernement britannique avait accepté plus tôt ce mois-ci une réunion avec un ministre des Affaires étrangères.

L’équipe juridique de Lai et le ministère britannique des Affaires étrangères ont été contactés pour commentaires.

L’homme de 74 ans est en prison depuis plus de deux ans, d’abord en détention provisoire, puis purge des peines successives pour des infractions liées aux manifestations de 2019 et à la fraude commerciale, après des accusations que ses partisans disent être politiquement motivées. Le journal Apple Daily fondé par Lai a été perquisitionné, ses entreprises ont été fermées et ses collègues arrêtés.

Quelques jours seulement après son arrestation en 2020 sur des allégations de collusion étrangère, Lai a déclaré au Guardian que Pékin voulait soumettre « le peuple de Hong Kong ».

Le procès de Lai pour sécurité nationale devait commencer l’année dernière mais a été retardé en décembre, après que le gouvernement a tenté d’empêcher l’avocat britannique Tim Owen de le représenter. Il est désormais prévu pour septembre.

Peu de temps avant sa comparution devant le tribunal en décembre, il a été condamné à cinq ans et neuf mois supplémentaires pour fraude, liée à un différend contractuel. Les partisans ont suggéré que la condamnation – sur l’une de ses sociétés violant les termes d’un bail – était politiquement motivée. Le juge, Stanley Chan, a nié l’accusation.

Le gouvernement britannique a critiqué à plusieurs reprises la répression des autorités de Hong Kong et de la Chine contre le mouvement pro-démocratie, y compris la poursuite de Lai. Le gouvernement américain a condamné la condamnation de Lai pour fraude, mais la lettre de son équipe juridique aurait noté que le Royaume-Uni n’avait fait aucune déclaration officielle.

En décembre 2020, le secrétaire aux Affaires étrangères de l’époque, Dominic Raab, a déclaré que la loi sur la sécurité nationale violait la déclaration conjointe internationalement contraignante régissant le retour de Hong Kong du Royaume-Uni à la Chine et était utilisée contre Lai.

“Cela met en évidence les attaques continues des autorités contre les droits et les libertés de son peuple”, a déclaré Raab. “Nous avons soulevé cette affaire auprès des autorités de Hong Kong et leur demandons de mettre fin à leur ciblage de Lai et d’autres voix pro-démocratie.”

La loi a été utilisée contre des dizaines de militants et de partisans pro-démocratie, avec presque toutes des personnalités de premier plan soit en prison, soit exilées à l’étranger.