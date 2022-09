Le magnat indien Gautam Adani vient de lancer Jeff Bezos en tant que deuxième personne la plus riche du monde

New York

Jeff Bezos vient de perdre son statut de deuxième personne la plus riche du monde, tombant au n ° 3 alors que le magnat des affaires indien Gautam Adani gravit rapidement les échelons de l’indice des milliardaires de Bloomberg.

Elon Musk, toujours la personne la plus riche avec 260 milliards de dollars à son nom, devra peut-être surveiller ses arrières. Adani a mis moins de 10 mois pour atteindre la deuxième place après avoir commencé l’année en 14e position.

C’est la première fois qu’une personne d’Asie se classe si bien sur la liste de Bloomberg, qui a longtemps été dominée par les entrepreneurs de la technologie blanche.

La fortune de 146,9 milliards de dollars d’Adani, largement liée aux avoirs de son conglomérat tentaculaire du groupe Adani, est toujours loin derrière les 260 milliards de dollars de Musk. Le groupe exploite une gamme d’entreprises, y compris les ports et le charbon, qui ont prospéré ces dernières années.

Les actions de certaines sociétés d’Adani ont bondi de plus de 1 000 % depuis juin 2020, ce qui reflète l’optimisme des investisseurs quant à la force du conglomérat dans des domaines tels que les infrastructures et les énergies renouvelables que le Premier ministre Narendra Modi a donné la priorité au développement. Les actions de son produit phare Adani Enterprises ont augmenté de plus de 115 % en 2022.

En février, Adani a dépassé son compatriote magnat indien Mukesh Ambani pour devenir la personne la plus riche d’Asie.

La valeur nette de Bezos a chuté à 145,8 milliards de dollars, selon Bloomberg, alors que les actions technologiques ont été durement touchées dans le cadre d’une vente massive d’actions vendredi. Les actions d’Amazon ont chuté de 3 % en début de séance et l’action a baissé de plus de 25 % cette année.

Le fondateur d’Amazon se classait auparavant n ° 1 sur la liste, mais sa richesse a pris un coup après son divorce en 2019. Une grande partie de sa richesse est liée aux actions d’Amazon. Selon Bloomberg, la vente de technologies a réduit de 45 milliards de dollars la valeur nette de Bezos depuis janvier.

— Diksha Madhok de CNN Business a contribué à cet article.