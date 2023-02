Le magnat indien Gautam Adani qualifie la volatilité du marché de “temporaire”

Le groupe Adani a nié ces accusations et a déclaré qu’il s’agissait d’une “attaque calculée contre l’Inde”.

Les actions de diverses sociétés du groupe Adani ont connu une vente massive après la vente à découvert aux États-Unis Hindenburg Research l’a accusé de “manipulation effrontée des actions” et “fraude comptable”.

“La volatilité actuelle du marché est temporaire”, a déclaré Adani. Il a ajouté que le conglomérat “continuera à travailler avec le double objectif d’un effet de levier modéré et de rechercher des opportunités stratégiques d’expansion et de croissance”.

Le magnat a déclaré que le succès du conglomérat était le résultat de sa “gouvernance solide” et de sa “conformité réglementaire stricte”.

Ses commentaires sont venus mardi dans le publication des résultats trimestriels des entreprises Adani , l’activité phare de son conglomérat qui englobe les ports, l’énergie et les médias.

Le chiffre d’affaires total a augmenté de 42 % pour atteindre 3,3 milliards de dollars, grâce aux performances exceptionnelles de ses aéroports, du négoce de charbon et des nouvelles activités énergétiques.

Mardi, Adani Enterprises a annoncé un bénéfice après impôts de près de 100 millions de dollars pour le trimestre d’octobre à décembre. C’était contre une perte de 1,5 million de dollars au cours de la même période il y a un an.

« Au cours des trois dernières décennies, ainsi que trimestre après trimestre et année après année, Adani Enterprises a non seulement confirmé sa position d’incubateur d’infrastructures le plus performant de l’Inde, mais a également fait ses preuves dans la construction d’activités d’infrastructure de base », a déclaré Adani dans l’énoncé des résultats.

Actions de Entreprises Adani s’est négocié pour la dernière fois en hausse d’environ 3% mercredi à la Bourse nationale de l’Inde.