Le magnat du soutien-gorge Michelle Mone perd le fouet conservateur et se fait fustiger par Rishi Sunak pour un EPI « choquant »

La baronne Michelle Mone a fait retirer le whip conservateur au milieu d’une enquête criminelle sur des contrats d’EPI d’une valeur de 200 millions de livres sterling.

Le magnat du soutien-gorge fait l’objet d’une enquête par le chien de garde de la Chambre des lords sur les allégations selon lesquelles elle aurait fait pression sur les ministres pendant la pandémie pour qu’ils attribuent des contrats gouvernementaux à PPE Medpro, une entreprise avec laquelle elle aurait des liens.

La magnat du soutien-gorge Michelle Mone s’est fait retirer le fouet conservateur Crédit : UNPIXS

Pendant ce temps, la National Crime Agency du Royaume-Uni a lancé une enquête sur une fraude potentielle dans l’entreprise.

Hier, la baronne Mone a annoncé qu’elle avait pris un congé de la Chambre des lords pendant que les deux enquêtes sont en cours.

Aux PMQ aujourd’hui, Rishi Sunak a qualifié de “choquantes” les allégations concernant la baronne.

Il a déclaré aux députés: “Permettez-moi de dire que, comme tout le monde, j’ai été absolument choqué de lire les allégations.

“Il est tout à fait exact qu’elle n’assiste plus à la Chambre des lords et n’a donc plus de whip conservateur.”

Les députés et leurs pairs ne sont pas autorisés à utiliser leurs positions politiques pour faire pression au nom d’entreprises privées dont ils reçoivent de l’argent.

Les avocats de la baronne Mone disent qu’elle n’est “pas connectée à PPE Medpro à quelque titre que ce soit” et nient les accusations selon lesquelles elle aurait profité des contrats pandémiques.

Un porte-parole du pair a déclaré: “Avec effet immédiat, la baronne Mone prendra un congé de la Chambre des lords afin de laver son nom des allégations qui ont été injustement portées contre elle.”

PPE Medpro, basé sur l’île de Man, et une filiale britannique ont été créées en mai 2020, quelques semaines avant de se voir attribuer des contrats pour la fourniture de 25 millions de blouses et de masques stériles.

Le Guardian a révélé plus tôt cette année comment des robes achetées par le gouvernement pour 122 millions de livres sterling avaient été achetées à un fabricant chinois pour 46 millions de livres sterling.

Mais les blouses n’ont jamais été utilisées par le NHS après avoir été rejetées à la suite d’une inspection.

Des fichiers divulgués au journal suggéraient que Lady Mone, mariée au financier Douglas Barrowman, était impliquée dans PPE Medpro.

Mais elle a précisé qu’elle n’avait aucun rôle ou fonction dans l’entreprise.

Pendant la pandémie, Lady Mone a référé PPE Medpro au bureau de son homologue conservateur Theodore Agnew, alors ministre du Cabinet responsable des achats.

La société a été ajoutée par le bureau de Lord Agnew à la «voie VIP» du gouvernement, qui aurait donné aux entreprises dix fois plus de chances de se voir attribuer un contrat d’EPI.

Aujourd’hui, M. Sunak a défendu la voie rapide, affirmant qu’elle était nécessaire pour fournir d’urgence des EPI au personnel hospitalier.

Le Premier ministre a déclaré: “Ce que tout le monde faisait à l’époque, c’était de travailler aussi dur et aussi rapidement que possible pour obtenir l’EPI nécessaire à nos travailleurs de première ligne, y compris nos infirmières.

“Il y avait un processus d’approvisionnement indépendant et les ministres n’étaient pas impliqués dans la prise de décision. Mais c’était vrai. C’était juste que les gens donnent leurs idées sur l’endroit où les obtenir.”

Hier, le parti travailliste a présenté une motion aux Communes forçant le gouvernement à publier des documents relatifs aux contrats.

Les députés conservateurs ne se sont pas opposés à cette décision, donc les courriels et les textes entre la baronne et les ministres concernant l’EPI seront publiés.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: “Une diligence raisonnable a été effectuée sur toutes les entreprises qui ont été référées au département et chaque entreprise a été soumise aux mêmes contrôles.

“Nous avons agi rapidement pour nous procurer des EPI au plus fort de la pandémie, en concurrence sur un marché mondial en surchauffe où la demande dépassait massivement l’offre.”