L’oligarque russe au centre de la plus grande bataille de divorce de Grande-Bretagne avait une relation de longue date avec une reine de beauté de près de la moitié de son âge, avec qui il est maintenant marié et avec qui il a trois enfants.

Les détails de la prétendue histoire d’amour entre Farkhad Akhmedov, 64 ans, et la superbe blonde Anna Adamova, 37 ans, ont été révélés par son fils Temur Akhmedov dans une déclaration soumise à la Haute Cour de Londres.

Temur, un commerçant de la ville basé à Londres, se bat devant le tribunal avec sa mère, Mme Akhmedova, 48 pour avoir affirmé qu’il était de connivence avec son riche père pour cacher sa fortune et s’assurer qu’elle ne recevrait pas son indemnité de divorce de 453 millions de livres sterling.

Farkhad Akhmedov, 64 ans, un oligarque impliqué dans la plus grande bataille de divorce de Grande-Bretagne de l’histoire, avait une relation à long terme avec Anna Adamova (ensemble à gauche et à droite), dit son fils Temur

M. Akmedov et Anna (photographiés ensemble) sont maintenant mariés et ont trois enfants ensemble

Des sources proches du milliardaire du pétrole et du gaz, M. Akhmedov, insistent sur le fait que sa relation avec Anna (photo) a commencé après le divorce de son ex-épouse Mme Akhmedova en Russie en 2000

Mme Akhmedova a obtenu le plus grand accord de divorce de Grande-Bretagne avec son ex-mari après la fin de leur mariage de 27 ans en 2016.

Dans sa déclaration, Temur a affirmé que sa mère acceptait la relation entre son père et Mme Adamova mais est devenu furieux quand il a engendré un fils, Suleyman avec elle, furieux qu’elle était une « pute ».

Des sources proches de M. Akhmedov affirment qu’il n’a commencé une relation avec Mme Adamova qu’après avoir divorcé de son ex-épouse en Russie en 2000.

Mais lors d’une audience de divorce devant la Haute Cour en 2016 avec Mme Akhmedova, le juge a rejeté ses allégations selon lesquelles le couple avait déjà divorcé et lui a ordonné de payer à sa femme 453 millions de livres sterling, la moitié de sa fortune estimée à 1 milliard de livres.

M. Akhmedov refuse de reconnaître la décision de la Haute Cour et insiste sur le fait que lui et son ex-épouse sont des citoyens russes qui ont divorcé à Moscou il y a 20 ans.

Le magnat a également soutenu qu’il n’avait commencé sa relation qu’après les affaires présumées de Mme Akhmedova avec deux hommes plus jeunes.

M. Akhmedov (à gauche) a été condamné à payer à Mme Akhmedova (à droite) 453 millions de livres sterling par la Haute Cour de Londres. Il affirme qu’ils sont tous deux citoyens russes et ont divorcé à Moscou en 2000

L’épouse de M. Akhmedov, Tatiana, a frappé le toit et a qualifié sa petite amie de l’époque, Mme Adamova (photographiée ensemble) de « pute » lorsqu’elle a appris qu’Anna attendait leur premier enfant, selon les rumeurs

Temur a également révélé des détails sur ces affaires présumées dans sa déclaration, nommant Mark Isle, le meilleur ami de son meilleur ami à l’école et marchand d’art Alexander Heller, comme les deux hommes.

Depuis leur mariage, Mme Adamova et M. Akhmedov, magnat du pétrole et du gaz, ont eu deux autres enfants; un fils appelé Adam et une fille appelée Ariya.

Agée de 21 ans, Mme Adamova était candidate au concours de beauté Miss Russie, lorsqu’elle représentait Moscou.

Son profil de participante affirmait qu’elle aimait piloter les avions et le parachutisme et passer son temps libre à lire et à faire des mots croisés. Cela ajoute qu’elle valorise «la loyauté et la gentillesse».

Temur (photo) a été traduit en justice par sa mère pour avoir prétendument tenté de cacher la richesse de son père

En 2009, elle est diplômée de l’Université d’État russe des sciences humaines de Moscou où elle a étudié l’histoire des arts.

M. Akhmedov est un collectionneur d’art passionné dont la collection vaut environ 100 millions de livres sterling.

Il vit maintenant à Moscou avec Mme Adamova et leurs enfants.

Faisant référence à la relation de son père avec elle, Temur a déclaré: « Ma mère a appris que mon père avait eu un fils, Suleyman, avec sa femme actuelle, Anna, quelques mois après sa naissance.

«Ils ont maintenant deux autres enfants, un fils appelé Adam et une fille appelée Ariya. Je les aime beaucoup tous les trois et je les vois encore régulièrement.

Il a ajouté: « Ma mère était au courant de la relation avec Anna depuis un certain temps auparavant et cela ne semblait jamais la déranger, mais elle n’était pas heureuse de la naissance de Suleyman et je l’ai entendue qualifier Anna de « pute » qui voulait « tout prendre » loin de nous «après cela».

Temur a également affirmé que M. Akhmedov quittait souvent les vacances en famille pour passer du temps avec Mme Adamova et que sa mère était « satisfaite » de cela.

Temur a ajouté: «Mon père prenait parfois un hydravion d’où nous logions pour séjourner dans un autre complexe pendant quelques jours; plus tard, il le ferait pour passer quelques jours avec Anna qui est maintenant sa femme.

«Cela était connu de ma mère, et elle semblait aussi contente de ne pas passer de temps avec lui que de ne pas passer de temps avec elle.

Temur a également détaillé la relation toxique entre ses parents qui les a vus mener des vies séparées.

Il a dénoncé les affaires de sa mère, affirmant qu’elles l’avaient laissé «honteux» et «dégoûté» de la façon dont elle se conduisait.

M. Akhmedov et Tatiana se disputent son argent estimé à 1 milliard de livres sterling. Le joyau de la couronne est le Luna, un superyacht de 350 millions de livres sterling (photo) qui appartenait à Roman Abramovich

Les autres actifs en jeu comprennent une collection d’art de 115 millions de livres sterling avec des peintures d’Andy Warhol (photo de stock), Mark Rothko et Damien Hirst

Outre la moitié de la fortune d’un milliard de livres de M. Akhmedov, les actifs en jeu comprennent un jet privé et une Aston Martin (photo)

Mais à l’opposé, malgré la révélation de la relation de son père avec Mme Adamova, il continue de le décrire comme « aimant » et « dévoué », ajoutant que sa mère « l’a ouvertement trahi devant ses enfants et sa famille ».

La Haute Cour a entendu des détails étonnants sur l’incroyable richesse qui a été déversée sur Temur par son père. Cela comprenait la perte de 35 millions de livres sterling de son argent à 21 ans en investissant dans le marché boursier; recevoir un appartement de 29 millions de livres sterling en tant qu’étudiant et une jeep Mercedes de 120 000 £ pour une première voiture.

Il a ajouté: « Mon père n’est pas seulement un homme d’affaires autodidacte extrêmement puissant et riche, mais aussi un père dévoué pour moi et Edgar (le petit frère de Temur) et tous ses enfants. Je ressens un immense sentiment de loyauté et de respect envers lui.