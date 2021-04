La magnat du maquillage milliardaire, Huda Kattan, a déclaré à Sky News qu’elle en avait « assez » de filtres et de retouche photo, car ils ont transformé les normes de beauté modernes en quelque chose d ‘ »irréaliste ».

Mme Kattan – connue de ses 70 millions de personnes en ligne sous le nom de Huda Beauty – appelle à une plus grande transparence lorsque les photos ont été manipulées par le biais de l’édition et des filtres.

La blogueuse maquilleuse de 37 ans souhaite que le public, les influenceurs et les marques de beauté mettent en évidence lorsque les images ont été améliorées – via un hashtag ou un avertissement qui indique clairement lorsqu’une photo a été modifiée numériquement.

Sans cela, elle pense que les gens se voient vendre des «mensonges», ce qui peut avoir pour effet de nuire à leur confiance en soi et à leur estime de soi.

Plus d’un tiers des filles et des jeunes femmes refusent de publier des photos d’elles-mêmes à moins d’avoir changé certains aspects de leur apparence – généralement avec des retouches et des filtres, selon une enquête de Girlguiding.

Un problème, a déclaré Mme Kattan à Sky News, est un peu trop près de chez nous.

Elle a dit: «Je regarde ma fille – elle a neuf ans – elle pense que c’est normal d’utiliser des filtres et je n’aime pas ça.

« Est-ce qu’elle va grandir dans un monde où les gens sont honnêtes? Cela pourrait-il arriver? Est-ce trop demander? »

Mme Kattan a décidé de donner l’exemple – et s’est personnellement engagée à ne pas utiliser de filtres sur son compte de réseau social de soins de la peau.

Elle a dit: « J’en ai assez. Quand allons-nous commencer à être réels?

« Si je parcourais les réseaux sociaux et que je voyais [a disclaimer], Je me sentirais mieux dans ma peau… parce que je saurais qu’il y avait des experts impliqués pour que cette photo / personne soit le mieux possible. «

Elle n’a pas de problème avec l’utilisation des filtres en soi – mais prétend qu’ils sont problématiques lorsque vous ne parvenez pas à «reconnaître la personne».

Elle dit que c’est à ce moment-là qu’ils créent des «normes irréalistes et malsaines» qui doivent être remises en question.

La maquilleuse et entrepreneuse a lancé sa ligne de cosmétiques Huda Beauty en 2013.

Au fur et à mesure que la présence en ligne de Mme Kattan augmentait, son entreprise – que Forbes évaluait à plus d’un milliard de dollars (800 millions de livres sterling) en 2018.

Mme Kattan est la deuxième fille d’immigrants irakiens qui se sont installés en Amérique dans la petite ville, principalement blanche et baptiste d’Oklahoma City, dans l’Oklahoma.

Mme Kattan a quitté le monde de la finance pour se maquiller il y a huit ans parce qu’elle se sentait «moche».

Transformer son visage, dit-elle, était sa façon de s’intégrer. Mais dans les années 90, c’était grâce au maquillage, pas à la technologie.

Elle a déclaré: «Quand je me suis maquillée pour la première fois, je me sentais laide. C’était un outil qui m’a fait me sentir complète, digne.

«Je sentais qu’il manquait quelque chose en moi qui manquait de beauté … et si je mettais du correcteur, du fond de teint, changeais mes sourcils, mettais des tonnes de mascara dessus d’une manière ou d’une autre, j’aurais l’air et me sentirais mieux … mais je portais un masque . «

Des avancées rapides de quelques années et la montée en puissance des filtres sur des applications comme FaceTune, Snapchat et Instagram ont radicalement changé la donne.

Désormais, en appuyant simplement sur un bouton, les utilisateurs peuvent prendre des photos qui créent un effet de maquillage physique.

Image:

Les filtres sur FaceTune, Snapchat et Instagram ont changé les normes de beauté



Cette forme de réalité augmentée permet aux utilisateurs de changer radicalement l’apparence de leur visage – avec des options typiques permettant aux utilisateurs d’obtenir un visage profilé, une peau bronzée et impeccable, des lèvres plus rebondies, des cils volumineux et des yeux aux couleurs vives.

Mme Kattan a déclaré: «L’aérographe, Photoshop et les filtres ont transformé les normes de beauté en quelque chose de tellement irréaliste.

« [These levels of] la beauté n’est jamais vraiment accessible. Vous aurez toujours besoin d’utiliser autre chose – c’est le danger. «

Mais les critiques ont appelé Mme Kattan à propos de sa propre utilisation personnelle des procédures cosmétiques – certains en ligne la qualifiant d ‘ »hypocrite ».

Elle a dit: «Certaines personnes disent que je fais partie du problème – c’est juste.

« Il fut un temps où j’avais trop de Botox, trop de charges … Je fais partie d’un gros problème, et je l’admets. Je suis aussi coincé dans cette porte tournante, coincé dans ce jeu sans fin. »

Mais Mme Kattan dit qu’elle veut maintenant faire partie de la solution – et affirme qu’elle s’exprime car il est temps de «rompre cette habitude» de trop réfléchir à notre apparence sur les images.

Elle veut que tout le monde – hommes et femmes – se dirige vers le lieu «puissant» de «l’acceptation de soi».

Elle admet que c’est un « long voyage » – mais qu’elle continuera à se battre.

«Je suis en contact avec de nombreux fondateurs (de marques de beauté) et je leur ai demandé de me rejoindre … et je n’ai pas eu de réponse de leur part.

« J’espère mettre plus de pression sur eux. Je n’ai pas encore de réponse. »

Elle a ajouté: « Je ne sais pas de quoi tout le monde a si peur. »

Le Dr Tijion Esho, un médecin en reconstruction esthétique de Londres, pense que la pandémie a peut-être amplifié le problème.

Image:

Le Dr Tijion Esho dit que la pandémie a aggravé le problème



Il dit avoir vu une augmentation de près de 30% du nombre de clients qui lui sont venus au cours de la dernière année – montrant souvent des photos filtrées d’eux-mêmes comme point de référence pour savoir à quoi ils veulent ressembler.

Le Dr Esho a déclaré: « Les gens avaient l’habitude d’apporter des photos de leurs stars hollywoodiennes préférées, mais maintenant ils apportent des photos à l’aide de filtres Snapchat. »

Il appelle cela le « Zoom Boom ».

«De nombreux patients analysent maintenant à quoi ils ressemblent sur ces plates-formes (Teams et Zoom), comme ils le faisaient sur les plates-formes de médias sociaux.

« Cela a provoqué de nombreuses insécurités. »

Il dit qu’il a dû rejeter un cinquième de ces patients – quant aux personnes ayant des problèmes comme la dysmorphie corporelle « le traitement n’est pas la voie à suivre ».

La pandémie nous a obligés à nous habituer à la nouvelle normalité. Mais est-il temps, peut-être, d’embrasser notre normalité?